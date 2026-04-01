Товарищеские матчи. Англия проиграла Японии, Испания не смогла победить Египет и другие результаты

Завершились несколько товарищеских матчей с участием европейских сборных.
Выделим сенсационное поражение Англии от Японии и неожиданную ничью Испании с Египтом.
Товарищеские матчи. Сборные.
Шотландия - Кот-д'Ивуар - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Н. Пепе, 12.
Австрия - Южная Корея - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - М. Забитцер, 48.
Нидерланды - Эквадор - 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 - В. Пачо, 3 (в свои ворота); 1:1 - Э. Валенсия, 24 (с пенальти).
Удаления: Д. Дюмфрис, 12 - нет.
Украина - Албания - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - А. Гуцуляк, 46.
Англия - Япония - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - К. Митома, 23.
Словакия - Румыния - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Бирлигеа, 7 (в свои ворота); 2:0 - Д. Стрелец, 46.
Уэльс - Северная Ирландия - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Донли, 22; 1:1 - С. Томас, 46.
Испания - Египет - 0:0 (0:0)
Удаления: нет - Х. Фатхи, 84 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»