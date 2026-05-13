«Барселона» ответила на обвинения президента «Реала» Переса

«Барселона» отреагировала на резонансные высказывания президента «Реала» Флорентино Переса.

Каталонцы опубликовали официальное заявление, пригрозив Пересу судебными разбирательствами.

«Наш юридический отдел внимательно изучает его заявления и обвинения. В настоящее время они анализируются, и мы рассматриваем дальнейшие шаги.

При необходимости мы предоставим дополнительную информацию о нашей позиции и любых принятых решениях», – говорится в заявлении.