«Барселона» ответила на обвинения президента «Реала» Переса

«Барселона» отреагировала на резонансные высказывания президента «Реала» Флорентино Переса.
Каталонцы опубликовали официальное заявление, пригрозив Пересу судебными разбирательствами.
«Наш юридический отдел внимательно изучает его заявления и обвинения. В настоящее время они анализируются, и мы рассматриваем дальнейшие шаги.
При необходимости мы предоставим дополнительную информацию о нашей позиции и любых принятых решениях», – говорится в заявлении.
- Перес назвал дело Негрейры «крупнейшим скандалом в истории».
- По его словам, «Реал» готовит 600-страничное досье для УЕФА на тему предвзятого судейства.
- Перес убежден, что из-за ошибок арбитров мадридцы не досчитались как минимум 7 чемпионских титулов.
- Хосе Мария Негрейра – бывший вице-президент технического судейского комитета Испании (СТА).
- «Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год. За 17 лет он получил от каталонцев около 8 млн евро.
- Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.
Источник: сайт «Барселоны»