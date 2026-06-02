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  • Генич определил качество комментатора, в котором Черданцеву нет равных

Генич определил качество комментатора, в котором Черданцеву нет равных

2 июня, 11:45
11

Комментатор Константин Генич высказался о работе коллеги Георгия Черданцева.

«Георгий – солист по натуре. И я прекрасно понимаю его главные скиллы, знаю, что никто так эмоционально не отработает момент, как он. У Черданцева нет «мэканий», «бэканий», очень правильная тональность перехода голоса.

Поэтому, работая с ним, я в каких-то ситуациях просто замолкаю, чтобы он успел на выдохе всe произнести. Поэтому ему комфортно. Плюс, мы же примерно одного возраста. Нам легко быть на одной волне.

А те, кто грешит на Георгия Владимировича, не понимают его психотипа. Ему нет равных по умению дать эмоции в нужный момент и при этом не захлебнуться, не сфальшивить.

Ещe Черданцев всегда удачно набрасывает тему, когда в репортаже вдруг возникает пауза. Считаю, он лучший друг эфира. Человек с колоссальным опытом, который никогда не поставит тебя в неудобное положение», – сказал Генич.

  • 11 июня стартует чемпионат мира-2026.
  • 18 июля пройдет матч на Суперкубок России перед стартом нового сезона в РПЛ.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Генич Константин Черданцев Георгий
Комментарии (11)
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АК 68
1780391613
Лизоблюдство, главное его качество, в котором ему нет равных.
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САДЫЧОК
1780392665
Так ему самое место с бабусями на лавочке семечки грызть!
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Good_win_ФКСМ
1780393097
генич лучше многих умеет вылизывать бо.мже-подстилкам.... за это они его и держат.
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biber.ru
1780393497
Не надо слюнями, гавно в обёртку заворачивать.
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Иван Петров 1986
1780394515
А вот когда блохастые проигрывают ему грустно.
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andr45
1780395225
Во-первых, Черданцев — обычный футбольный ДИЛЕТАНТ) Во-вторых, Черданцев НЕ ЗНАЕТ ИГРОКОВ и часто их путает) В-третьих, его САМОМНЕНИЕ делает его смешным) В-четвертых, по ПРОДАЖНОСТИ он в числе лидеров) В-пятых, вряд ли у кого вызывает сомнение его СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, за что его и держат на ТВ)
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Max-Min-vkontakte
1780397063
"Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку") Кто из них кто - решайте сами..
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Artemka444
1780400056
Балаболы оба а не коментаторы
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crf57
1780413348
Вот лизнул Чердака так лизнул! Противно читать! И ЧЕРДАНЦЕВ и ГЕНИЧ - оба отвратительные комментаторы,несут полный бред в эфире. Многие выключают звук.когда эти два недоумка в эфире!
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crf57
1780413375
"Кукушка хвалит петуха....."
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