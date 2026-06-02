Генич определил качество комментатора, в котором Черданцеву нет равных

Комментатор Константин Генич высказался о работе коллеги Георгия Черданцева.

«Георгий – солист по натуре. И я прекрасно понимаю его главные скиллы, знаю, что никто так эмоционально не отработает момент, как он. У Черданцева нет «мэканий», «бэканий», очень правильная тональность перехода голоса.

Поэтому, работая с ним, я в каких-то ситуациях просто замолкаю, чтобы он успел на выдохе всe произнести. Поэтому ему комфортно. Плюс, мы же примерно одного возраста. Нам легко быть на одной волне.

А те, кто грешит на Георгия Владимировича, не понимают его психотипа. Ему нет равных по умению дать эмоции в нужный момент и при этом не захлебнуться, не сфальшивить.

Ещe Черданцев всегда удачно набрасывает тему, когда в репортаже вдруг возникает пауза. Считаю, он лучший друг эфира. Человек с колоссальным опытом, который никогда не поставит тебя в неудобное положение», – сказал Генич.