«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов ЧМ-2026

«Матч ТВ» назвал имена комментаторов, которые будут работать на матчах чемпионата мира по футболу 2026 года.

В список вошли 17 человек: Константин Генич, Георгий Черданцев, Александр Аксенов, Тимур Журавель, Роман Трушечкин, Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев, Михаил Моссаковский, Артем Шмельков, Дмитрий Жичкин, Станислав Минин, Сергей Дурасов, Александр Неценко, Олег Пирожков, Игорь Кытманов, Михаил Меламед, Семен Зигаев.