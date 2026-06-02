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«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов ЧМ-2026

2 июня, 13:22
19

«Матч ТВ» назвал имена комментаторов, которые будут работать на матчах чемпионата мира по футболу 2026 года.

В список вошли 17 человек: Константин Генич, Георгий Черданцев, Александр Аксенов, Тимур Журавель, Роман Трушечкин, Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев, Михаил Моссаковский, Артем Шмельков, Дмитрий Жичкин, Станислав Минин, Сергей Дурасов, Александр Неценко, Олег Пирожков, Игорь Кытманов, Михаил Меламед, Семен Зигаев.

  • Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.
  • На турнире будет сыграно 104 матча.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Генич Константин Черданцев Георгий
Комментарии (19)
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evgevg13
1780396440
Короче всё срач ТВ
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k611
1780397287
Ради интереса отправили бы пару человек из простых болельщиков в качестве комментаторов. Думаю у них не плохо бы получилось...
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Дубина
1780397731
Одни идиоты практически! Чего только стоят прогазпромовский чердак с геничем))))
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biber.ru
1780398051
Матчей нет, а комментаторы есть и вот так везде.
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рылы
1780400500
лютую ненависть вызывает окко со своими зулусами. слава богу, что их мы не услышим на чм. видели, что они со стогниенко сделали? косички заплёл. пздц. лучше пусть даже чердак с геничем, чем эти зулусские упыри.
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gor77
1780400513
Что ж, анекдот всем в помощь:))) - Будь я футбольным комментатором, я бы весь матч сидел молча и в конце лишь сказал бы: "Такая вот игра!".
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1780405942
Комментарий скрыт модератором
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crf57
1780409599
ГЕНИЧ с ЧЕРДАНЦЕВЫМ - самые отвратительные комментаторы,многие переключают ТВ,лишь бы не слушать их тупые репортажи!!!
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mutabor0992
1780414246
А разве матч тв будет показывать ЧМ?
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Опрессовщик
1780503766
Все матчи с Чердаком на микрофоне , буду смотреть без звука , я реально не перевариваю его откровенный бред .
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