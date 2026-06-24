Президент ФИФА определил, какой ЧМ круче – американский или российский

Джанни Инфантино, президент ФИФА, назвал чемпионат мира-2026 лучшим в истории.
Ранее он называл таковым чемпионат мира-2018 в России.
«Это невероятно. Масштабнее всего, что когда-либо видел мир. Имею в виду не просто футбольное событие, а событие в любом смысле этого слова. Это самое успешное событие в истории.
Стадионы полны, города полны народу, атмосфера великолепная», – считает Инфантино.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), который находится в пригороде Нью-Йорка.
- Действующий победитель – Аргентина.
Источник: ФИФА