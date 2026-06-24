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  • Президент ФИФА определил, какой ЧМ круче – американский или российский

Президент ФИФА определил, какой ЧМ круче – американский или российский

Вчера, 13:51
7

Джанни Инфантино, президент ФИФА, назвал чемпионат мира-2026 лучшим в истории.

Ранее он называл таковым чемпионат мира-2018 в России.

«Это невероятно. Масштабнее всего, что когда-либо видел мир. Имею в виду не просто футбольное событие, а событие в любом смысле этого слова. Это самое успешное событие в истории.

Стадионы полны, города полны народу, атмосфера великолепная», – считает Инфантино.

  • ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), который находится в пригороде Нью-Йорка.
  • Действующий победитель – Аргентина.

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Источник: ФИФА
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (7)
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Artemka444
1782300184
Балабол
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Айболид
1782301503
Ещё бы ему "Доня" позволил назвать ЧМ 2018 лучшим . Пусть только попробует - враз футбол по телеку смотреть будет вместе с Мадуро .
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...уефан
1782302995
..."Супер-пупером" не назвал - уже хорошо...
Ответить
Юбиляр
1782305887
Мы там не были, но осуждаем !!!🤣 Вред ведь и не краснеет - быть такого не может, потому что - никогда!!!...😝
Ответить
R_a_i_n
1782308104
Хз какой круче, но пиндосовский самый позорный точно!
Ответить
Play
1782310054
Эта пр*ститутка всё называет лучшим, откуда деньги сыпятся
Ответить
Sedoi_Goblin
1782314415
Апо… аполитично рассуждаешь, аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации! Ты жизнь видишь только из окна своего персонального автомобиля, клянусь, честное слово!
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