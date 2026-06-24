Президент ФИФА определил, какой ЧМ круче – американский или российский

Джанни Инфантино, президент ФИФА, назвал чемпионат мира-2026 лучшим в истории.

Ранее он называл таковым чемпионат мира-2018 в России.

«Это невероятно. Масштабнее всего, что когда-либо видел мир. Имею в виду не просто футбольное событие, а событие в любом смысле этого слова. Это самое успешное событие в истории.

Стадионы полны, города полны народу, атмосфера великолепная», – считает Инфантино.