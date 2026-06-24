Сбежавший из Турции Макаров нашел новый клуб

Бывший полузащитник «Кайсериспор» Денис Макаров возвращается в РПЛ. Игрок подпишет контракт с «Крыльями Советов».
«Макаров близок к переходу в «Крылья Советов»: в ближайшее время футболист должен подписать годичный контракт с самарцами», – написал инсайдер Анар Ибрагимов.
- 28-летний футболист сбежал из турецкого клуба, воспользовавшись специальной опцией в контракте после невыплаты зарплаты на протяжении трех месяцев.
- В январе Макаров перешел в «Кайсериспор» из «Динамо» на правах свободного агента.
- Российский хавбек поучаствовал в 13 матчах и получил 3 желтых карточки.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
- Сообщалось, что у Макарова есть четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова