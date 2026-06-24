Сбежавший из Турции Макаров нашел новый клуб

Бывший полузащитник «Кайсериспор» Денис Макаров возвращается в РПЛ. Игрок подпишет контракт с «Крыльями Советов».

«Макаров близок к переходу в «Крылья Советов»: в ближайшее время футболист должен подписать годичный контракт с самарцами», – написал инсайдер Анар Ибрагимов.