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  • «Мажич, вы видите это?»: Рабинер восхитился судейством на ЧМ-2026

«Мажич, вы видите это?»: Рабинер восхитился судейством на ЧМ-2026

Вчера, 11:20
16

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер доволен судейством на чемпионате мира-2026.

«Милорад Мажич, Вы смотрите этот чемпионат мира? Вы видите, что судьи здесь руководствуются принципом «не навреди»? Что дают пенальти или красные, да и желтые тоже, только в абсолютно железных, не пограничных ситуациях? Что не свистят без безоговорочной нужды? Что никакой ВАР не влезает при минимальных касаниях рук и чем-либо еще, не оставляющем арбитрам вообще никаких шансов?

Это и называется – здоровое судейство. Когда арбитры понимают, что они – обслуживающий персонал, а не главные актеры. Когда их имена забывают, едва завершился матч, а не склоняют десятилетиями.

На ЧМ-2026 ВАР, как мы видим, только помогает. А все почему? Потому что находится в правильных руках и пользуется правильными установками. ВАР – это скальпель. А его можно дать в руки хирургу-виртуозу, а можно – коновалу...» – написал Рабинер.

  • Мажич – глава российских судей.
  • За судейство в ФИФА отвечает итальянец Пьерлуиджи Коллина.
  • ЧМ завершится 19 июля финалом в Нью-Джерси.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Мажич Милорад
Комментарии (16)
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Император 1
1782289610
На ЧМ судейство переодически тоже не очень, но в целом в разы лучше, чем в РПЛ.
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Бумбраш
1782289673
С таким судейством как на чм не заработаешь,а отмажич поставлен чтобы судьи в рпл хорошо зарабатывали и хорошо делились
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ScarlettOgusania
1782292166
в РПЛ купил ВАР срач-тв (медиа-газпрём) - те же коновалы с указивками питерской тусовки из Лахта-центра...🤬 а если учесть какое качественное судейство в РПЛ от таких персонажей, как Карась, Кукуян, то и высокотехнологичный ВАР не помощник, используется в интересах одной отдельно взятой команды...😈
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odessakmv
1782293474
у нас в стране весь обслуживающий персонал всегда считал и продолжает считать, что не они для "пользователей-посетителей", а наоборот.....что продавщицы, что, прости господи, врачи и прочая-прочая-прочая
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zlobny_zenitos
1782294285
Всегда удивлялся Игорю, сколько его не читал (статьи, книги...) может конечно ошибаюсь, но у меня сложилось ощущение, что ему там где то, где угодно все лучше чем у нас...все лучше чем дома, есть такая категория людей...Ну если тут так плохо, "ехайте" вы все туда, где вам хорошо))) Повторюсь, может не прав, но ощущения такие.
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Айболид
1782298471
А чё Месси то не удалили ,этот "идеально работающий" обслуживающий персонал ?
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САДЫЧОК
1782299077
Мы то видим! Что, же ты, ставишь Кукуяна и Карасева вредителей футбола?! Всего то нужно Мажич, чтобы наш ВАР с разных ракурсов показывал эпизоды, а не с того , которое выгодно неким людишкам!
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rash1959
1782306689
наши судейки думают лишь о том, чтобы на банковскую карточку прислали пожирнее кэшбэк.
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BoevStas1
1782309895
А за прикрытый рот )))???это вообще,что за удаление было???
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