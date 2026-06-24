«Мажич, вы видите это?»: Рабинер восхитился судейством на ЧМ-2026

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер доволен судейством на чемпионате мира-2026.

«Милорад Мажич, Вы смотрите этот чемпионат мира? Вы видите, что судьи здесь руководствуются принципом «не навреди»? Что дают пенальти или красные, да и желтые тоже, только в абсолютно железных, не пограничных ситуациях? Что не свистят без безоговорочной нужды? Что никакой ВАР не влезает при минимальных касаниях рук и чем-либо еще, не оставляющем арбитрам вообще никаких шансов?

Это и называется – здоровое судейство. Когда арбитры понимают, что они – обслуживающий персонал, а не главные актеры. Когда их имена забывают, едва завершился матч, а не склоняют десятилетиями.

На ЧМ-2026 ВАР, как мы видим, только помогает. А все почему? Потому что находится в правильных руках и пользуется правильными установками. ВАР – это скальпель. А его можно дать в руки хирургу-виртуозу, а можно – коновалу...» – написал Рабинер.