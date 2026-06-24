Сестра Роналду: «Я вижу старика, который тащит на спине много дынь»

Лилиана Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, отреагировала на первый гол брата на чемпионате мира-2026.
41-летний форвард забил в матче второго тура группового этапа против Узбекистана (5:0). После игры Авейру опубликовала эмоциональный пост.
«Подождите, я скажу вам кое-что. Я тут вижу старика на костылях, который тащит на спине много дынь», – написала Авейру.
- Ранее, после стартовой встречи Португалии на турнире против ДР Конго (0:0), сестра Роналду критиковала его партнеров по команде.
- Сборная Португалии с четырьмя очками возглавляет группу K.
- В заключительном туре команда сыграет с Колумбией 28 июня.
Источник: «Бомбардир»