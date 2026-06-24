Роналду не стал меняться футболками с игроками Узбекистана после матча ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отказался от обмена футболками с игроками сборной Узбекистана.

Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.

41-летний Роналду оформил дубль, отличившись на 6-й и 39-й минутах.

Он стал первым футболистом в истории с голами на шести разных чемпионатах мира.

После игры Роналду не стал меняться футболками с игроками Узбекистана.

Он отдал майку защитнику сборной Португалии Диогу Далоту, который провел игру на скамейке запасных.