Губерниев написал стихотворение на тему ситуации с бензином

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о топливном кризисе в России.
- В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
- Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
- Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.
«Ты никогда не будешь один – если сегодня не купишь бензин!
Еще вчера ты хейтил Месси и получил бензин под двести!
Сегодня Криштиану забивает и глянь – бензин серьезно дорожает!
Иные заправки пустые, как Кейн!
Иль просто как Тухель – и так целый день!» – написал Губерниев.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева