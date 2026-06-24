Губерниев написал стихотворение на тему ситуации с бензином

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о топливном кризисе в России.

В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.

Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.

Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

«Ты никогда не будешь один – если сегодня не купишь бензин!

Еще вчера ты хейтил Месси и получил бензин под двести!

Сегодня Криштиану забивает и глянь – бензин серьезно дорожает!

Иные заправки пустые, как Кейн!

Иль просто как Тухель – и так целый день!» – написал Губерниев.