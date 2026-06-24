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  • Губерниев написал стихотворение на тему ситуации с бензином

Губерниев написал стихотворение на тему ситуации с бензином

Вчера, 11:09
46

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о топливном кризисе в России.

  • В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
  • Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
  • Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

«Ты никогда не будешь один – если сегодня не купишь бензин!

Еще вчера ты хейтил Месси и получил бензин под двести!

Сегодня Криштиану забивает и глянь – бензин серьезно дорожает!

Иные заправки пустые, как Кейн!

Иль просто как Тухель – и так целый день!» – написал Губерниев.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Губерниев Дмитрий
Комментарии (46)
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Император 1
1782288833
Да нету уже объедкина здесь, никому эта информация на футбольном сайте не нужна, все и так в курсе.
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Айболид
1782289098
Эк его вштырило ! Надышася видимо на заправке . — Авиационный, без осадка… — Ракетный. Лучшее — детям! — Американским! (с)
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Бумбраш
1782289755
губешка что у буланихи четок боярки спёр?
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Цугундeр
1782290379
Значится так.. "Автобусом до Сходни доезжаем, А там - рысцой, и не стонать!" Тебя мы все, губбосс, не уважаем, - Пошёл ты нахир, с***, *лять..
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subbotaspartak
1782291871
Не распускайте больше слухов, Вполне хватает мне... понюхать.
Ответить
zlobny_zenitos
1782294101
Мир (peace) дверь (door) мяч (ball) ... дальше сами)))
Ответить
шахта Заполярная
1782302448
Блин. Пушкин даже нервно закурил в гробу. Такой конкурент вырос.
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Max-Min-vkontakte
1782302854
перефразирую поговорку: "бездарный человек бездарен во всём"
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Юбиляр
1782305146
"Бензин по сто, …солярка двести, в очередях … стоим все вместе все льют скорей … в свои канистры пока по двести, … а завтра триста. Не надо паники … сказали боты, но как доехать нам … всем до работы ? – езжай на лошади,… затарься сеном, зато по телеку всё … окуенно !!!"
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Alex Flash
1782305568
Комментируй свои лыжи. Здоровьем будешь не обижен.
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