Глушенков высказался об очередном опоздании Вендела на сборы «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на новое опоздание Вендела на сборы петербургской команды.

– Вы внутри команды правда думаете, что игроку уровня Вендела позволительно все? Речь про его опоздания.

– Кому-то это, может, и не нравится, но лично мне на это наплевать. Это его личное дело и причины. Приехал позже, заплатил за свое отсутствие, и все. А на тренировках и играх он полностью выкладывается.

– Константин Зырянов говорил, что Вендел за возвращенную ему половину штрафа в честь чемпионства должен проставить вам ужин. Выполнил это условие?

– Пока нет – все же разъехались. Будет должен. Как-нибудь потом...