Глушенков высказался об очередном опоздании Вендела на сборы «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на новое опоздание Вендела на сборы петербургской команды.
– Вы внутри команды правда думаете, что игроку уровня Вендела позволительно все? Речь про его опоздания.
– Кому-то это, может, и не нравится, но лично мне на это наплевать. Это его личное дело и причины. Приехал позже, заплатил за свое отсутствие, и все. А на тренировках и играх он полностью выкладывается.
– Константин Зырянов говорил, что Вендел за возвращенную ему половину штрафа в честь чемпионства должен проставить вам ужин. Выполнил это условие?
– Пока нет – все же разъехались. Будет должен. Как-нибудь потом...
- 28-летний Вендел в прошлом сезоне провел за «Зенит» 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Он выступает за петербуржцев с октября 2020 года.
- В январе Вендел опоздал на сборы на неделю. Сообщалось, что 28-летний бразилец был оштрафован примерно на 700 тысяч долларов.
Источник: «Спорт-Экспресс»