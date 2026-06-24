Тульский «Арсенал» подписал 2-кратного чемпиона России в составе «Зенита»

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с 24-летним полузащитником Даниилом Шамкиным.
«Рады приветствовать Даниила в нашей команде. Желаем результативной игры и побед с «Арсеналом», – написали туляки.
- Шамкин – воспитанник петербургского «Зенита». Он прошел через все уровни клубной системы сине-бело-голубых – от молодежной команды до основы.
- Также в карьере хавбека были «Балтика», КАМАЗ и «Торпедо».
- За «Зенит» Шамкин выиграл FONBET Кубок России и дважды стал чемпионом РПЛ.
- С «Арсеналом» работает бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько. Под его руководством туляки в минувшем сезоне Первой лиги заняли 13-е место.
- Новый сезон Первой лиги стартует в июле.
Источник: официальный сайт «Арсенала»