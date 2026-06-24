Глушенков ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с петербургским клубом.
– Инсайдер Иван Карпов писал, что ты ведешь переговоры о продлении контракта с «Зенитом». Это так?
– Никакого предложения с личными условиями пока нет. Агент просто сказал, что мы начинаем разговаривать по продлению. Сейчас [находимся] на этой стадии.
– Писали, что «Зенит» инициировал продление заранее, потому что к тебе возник интерес из Саудовской Аравии.
– Я об этом ничего не знаю. Мне агент не говорил, что такой вариант есть.
– Есть ощущение, что скоро ты сможешь стать одним из самых богатых футболистов России. Какими в свое время были Смолов, Кокорин и Дзюба, например.
– Думаю, мне до них далеко.
– Тем не менее ты уже понял, что за свою карьеру уже точно очень хорошо заработаешь?
– Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт, а не выпрашиваю деньги.
– Чувствуешь, что как футболист финансово состоялся?
– Надеюсь, что еще нет. Но не в деньгах счастье. Понятно, что без них не проживешь и стремиться к лучшему надо...
- Глушенков выступает за «Зенит» с лета 2024 года.
- Он провел за петербуржцев 55 официальных матчей: 22 гола, 11 результативных передач.
- Его нынешний контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 2028 года.