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  • Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг

Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг

23 июня, 14:10

21-летний защитник Александр Алехин и 20-летний полузащитник Артем Бирюков перешли из «Родины» на правах аренды в тульский «Арсенал».

В клубе Первой лиги они проведут год.

Также «Родину» покинули 24-летний хавбек Егор Ларионов, отправившийся в выбывший во Вторую лигу «Сокол», и вингер, экс-спартаковец Святослав Кожедуб.

  • В основном эти футболисты выступали за «Родину-2». За первую команду Алехин провел 1 матч, Бирюков – 5, Кожедуб – 16.
  • Ларионов был капитаном «Родины-2», а за первую команду не играл. Ранее он выступал за «Строгино».
  • На счету Кожедуба есть 1 матч за «Спартак» в Кубке России в 2020 году. Также он выступал за «Чайку», «Акрон», латвийскую «Валмиеру» и сборную России U18.

К основной команде «Родины» присоединилсь защитники 28-летний Дмитрий Тананеев и 27-летний Дмитрий Шадринцев. Минувший сезон провели в «КАМАЗе» и «Нефтехимике» на правах аренды.

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Источник: телеграм-канал «ФК «Родина» | 2, 3, М»
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