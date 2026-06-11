Московский клуб арендует воспитанника «Краснодара»

Вратарь «Родины» Данил Ладоха перейдeт в «Торпедо» на правах аренды.

Черно-белые возьмут игрока молодежной сборной России на один год.

Ладоха – воспитанник «Краснодара», а в системе «Родины» он находится с 2025 года. Ранее сообщалось, что на вратаря также претендует костромской «Спартак».

20-летний Ладоха провел 3 матча за молодежную сборную России. В первых командах «Краснодара» и «Родины» он не играл, но попадал в запас на официальные матчи.