Московский клуб арендует воспитанника «Краснодара»

Вратарь «Родины» Данил Ладоха перейдeт в «Торпедо» на правах аренды.
Черно-белые возьмут игрока молодежной сборной России на один год.
Ладоха – воспитанник «Краснодара», а в системе «Родины» он находится с 2025 года. Ранее сообщалось, что на вратаря также претендует костромской «Спартак».
20-летний Ладоха провел 3 матча за молодежную сборную России. В первых командах «Краснодара» и «Родины» он не играл, но попадал в запас на официальные матчи.
- В миинувшем сезоне он провел 17 игру за «Родину-2» во Второй лиге, пропустил 15 голов, провел на ноль 8 встреч.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
- Контракт футболиста с «Родиной» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Legalbet