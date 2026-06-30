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  • Президент «Урала» Иванов двумя словами охарактеризовал уволенного Березуцкого

Президент «Урала» Иванов двумя словами охарактеризовал уволенного Березуцкого

30 июня, 02:55
8

Президент «Урала» Григорий Иванов дал оценку работе Василия Березуцкого на посту главного тренера екатеринбургской команды.

«Я получил очень хорошие рекомендации по Березуцкому от Леонида Слуцкого. В тренировочном процессе все было выстроено, все хорошо. Он где-то ошибся. Может, в ком-то из помощников, которые не то подсказали.

Мне кажется, он мягкий, добрый парень, мягкий человек. Это, может, его где-то подгубило. На Руси всегда было: кнут и пряник. Когда ты только ходишь по голове гладишь – это немного неправильно. Это мое мнение.

Василий умеет работать, просто он не понял, в какую лигу попал. Здесь не играют больше в футбол, здесь играют в силовое «бей-беги», «автобусы» ставят. В РПЛ играть намного легче», – сказал Иванов.

  • Тренера назначили в екатеринбургский клуб в декабре.
  • При Березуцком «Урал» не смог вернуться в РПЛ, проиграв в стыках «Динамо Мх» (0:1, 0:2).
  • Березуцкого сменил Сергей Юран.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. PARI Первая лига Урал Березуцкий Василий Иванов Григорий
Комментарии (8)
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Нейтральный болельщик
1782782777
«В РПЛ играть намного легче» - Значит все таки реально лучшая лига мира наш пердив))
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1782789865
Гриша ещё половцев и с печенегами вспомнил бы,как оно на Руси...
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Бумбраш
1782790884
В рпл намного легче..так пот почему зинка постоянно ошивалась в пердиве)))
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алдан2014
1782792324
Вот такие как Иванов и проповедуют футбол бей-беги. Лишь закрепиться в вышке.
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...уефан
1782801031
...кратко, честно, зло, без реверансов...
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Назарян
1782804676
кому он нужен Урал в вышке если на него 200-300 чел ходят , вот и играйте в 1 й лиге в вышке нужны таки команды как Факел ,Ротор посмотрите на их стадионы и все станет понятно , футбол игра для болельщиков в первую очередь ....
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uralec06
1782914829
Дал установку Юрану....
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