Президент «Урала» Иванов двумя словами охарактеризовал уволенного Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов дал оценку работе Василия Березуцкого на посту главного тренера екатеринбургской команды.

«Я получил очень хорошие рекомендации по Березуцкому от Леонида Слуцкого. В тренировочном процессе все было выстроено, все хорошо. Он где-то ошибся. Может, в ком-то из помощников, которые не то подсказали.

Мне кажется, он мягкий, добрый парень, мягкий человек. Это, может, его где-то подгубило. На Руси всегда было: кнут и пряник. Когда ты только ходишь по голове гладишь – это немного неправильно. Это мое мнение.

Василий умеет работать, просто он не понял, в какую лигу попал. Здесь не играют больше в футбол, здесь играют в силовое «бей-беги», «автобусы» ставят. В РПЛ играть намного легче», – сказал Иванов.