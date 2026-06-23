В трансфере «Локомотива» заметили признаки коррупции

Канал болельщиков «Оренбурга» прокомментировал трансфер полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в «Локомотив».

«Очередное доказательство, что российский футбол имеет со спортом мало общего. Сплошная коррупция.

После провала в «Оренбурге» – повышение в «Сочи». После провала в «Сочи» – повышение в «Локомотив». И каждый раз прокрутка бюджетных денег в нужные карманы», – написали оренбуржцы.