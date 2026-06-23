В трансфере «Локомотива» заметили признаки коррупции

Канал болельщиков «Оренбурга» прокомментировал трансфер полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в «Локомотив».
«Очередное доказательство, что российский футбол имеет со спортом мало общего. Сплошная коррупция.
После провала в «Оренбурге» – повышение в «Сочи». После провала в «Сочи» – повышение в «Локомотив». И каждый раз прокрутка бюджетных денег в нужные карманы», – написали оренбуржцы.
- Срок контракта с «Сочи» рассчитан до середины 2029 года. В минувшем сезоне РПЛ Коваленко провел 24 матча, не отметившись результативными действиями.
- Ранее Коваленко выступал за «Чертаново», «Зенит», «Крылья Советов» и «Оренбург». С петербуржцами выигрывал чемпионат России.
- Сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: телеграм-канал «Аналитика ФК »Оренбург«