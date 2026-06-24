Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 24 на 25 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится шестью матчами. Начинается 3-й тур группового этапа.

Начнется программа дня одновременными матчами Босния и Герцеговина – Катар и Швейцария – Канада. В этой группе еще никто не гарантировал себе плей-офф.

Затем состоятся матчи группы С: Шотландия – Бразилия и Марокко – Гаити. У последней команды ноль очков после двух туров.

В 4:00 по московскому времени будут сыграны встречи группы А: Чехия – Мексика и ЮАР – Южная Корея. Мексиканцы уже в плей-офф.