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  • Мостовой: «Александр Мостовой был одним из лучших в Европе, удивляться не надо, это лишнее»

Мостовой: «Александр Мостовой был одним из лучших в Европе, удивляться не надо, это лишнее»

23 июня, 17:19
4

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на недавние слова своего экс-партнера Клода Макелеле.

«Всем доброе утро. Ну, утро выдалось немножко таким, сумбурным. Потому что Клод Макелеле, мой бывший партнeр, сказал, что Александр Мостовой, то есть я, входит в число лучших футболистов из тех, с кем он играл.

А что здесь удивительного?! Это нормально! Александр Мостовой был одним из лучших футболистов Европы в своe время, поэтому удивляться тут не надо, это лишнее. Правде и фактам не нужно удивляться. Так что, Клод, спасибо тебе! Александр Мостовой всегда был одним из лучших, так что… Следите за чемпионатом мира!» – сказал Мостовой.

  • 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
  • В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
  • Сейчас Мостовой в футболе не работает.

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Макелеле Клод Мостовой Александр
Комментарии (4)
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...уефан
1782225076
...всё! Потекла Александра...
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bashnat013
1782227121
Может сайт переименовать на полет над гнездом кукушки !!!Тут в принципе еще с пяток таких найдется ,будем новый сериал снимать !
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Hector вернулся
1782240377
Азм есть царь
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crf57
1782292784
Как всем уже надоел МОСТОВОЙ своим непомерным хвастовством! Больше нечем гордиться. Никому этот болтун не нужен. Был бы лучший - играл бы за БАРСЕЛОНУ, а так средненький игрочишка уровня СЕЛЬТЫ!
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