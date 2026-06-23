Мостовой: «Александр Мостовой был одним из лучших в Европе, удивляться не надо, это лишнее»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на недавние слова своего экс-партнера Клода Макелеле.

«Всем доброе утро. Ну, утро выдалось немножко таким, сумбурным. Потому что Клод Макелеле, мой бывший партнeр, сказал, что Александр Мостовой, то есть я, входит в число лучших футболистов из тех, с кем он играл.

А что здесь удивительного?! Это нормально! Александр Мостовой был одним из лучших футболистов Европы в своe время, поэтому удивляться тут не надо, это лишнее. Правде и фактам не нужно удивляться. Так что, Клод, спасибо тебе! Александр Мостовой всегда был одним из лучших, так что… Следите за чемпионатом мира!» – сказал Мостовой.