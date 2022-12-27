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    Клод Макелеле

    Тренер
    Имя Клод
    Фамилия Макелеле
    Гражданство Франция
    Дата рождения 18 февраля 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бастия 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.07.2014 Бастия 1 : 1 Норвич Сити
    02.08.2014 Бастия 1 : 0 Дженоа
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