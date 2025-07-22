Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Клод Макелеле
Клод Макелеле
Франция
18 февраля 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Мостовой раскрыл, кто из звезд мирового футбола поздравил его с 58-летием
22 августа
3
Видео
Мостовой: «Александр Мостовой был одним из лучших в Европе, удивляться не надо, это лишнее»
23 июня
4
Макелеле – о Мостовом: «Никогда не понимал, почему такой футболист не играет за «Барсу» или «Реал»
23 июня
7
Мостовой: «Все в мире знают, кто я такой и как играл»
2025.07.22 11:03
Макелеле рассказал, как пил водку с игроками сборной России
2025.05.23 14:34
2
Макелеле сравнил Мостового с Зиданом
2025.05.23 12:38
7
Макелеле: «Спартак» был невероятно силен – просто уф!»
2025.05.23 09:13
Мостовой рассказал, как научил играть в футбол Макелеле и продал его в «Реал»
2025.05.18 16:51
5
Мостовой рассказал о дружбе с экс-игроком «Реала» и «Челси»
2025.05.17 13:35
ЦСКА назвал европейских легенд, которые сыграют в матче, посвященном 20-летию победы в Кубке УЕФА
2025.05.06 20:00
4
Макелеле сыграет за сборную европейских звезд в Москве в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА
2025.04.29 14:33
Макелеле угрожал Роналдиньо в матчах ЛЧ: «Я отправлю тебя в больницу!»
2024.02.22 10:51
Рейтинг самых влиятельных футболистов в истории
2023.12.25 22:08
Моуринью составил сборную лучших игроков, которых он тренировал
2023.12.14 23:12
1
Макелеле не смог выбрать между Месси и Роналду
2022.12.27 00:40
Зидан может пригласить в тренерский штаб «ПСЖ» экс-партнера по «Реалу» и сборной Франции
2022.06.11 09:31
Моуринью составил сборную из своих бывших футболистов. В ней нет игроков «Манчестер Юнайтед»
2020.03.30 08:18
5
Фото
«Кто помнит этих легенд?». Нурмагомедов сфотографировался с Макелеле и Джоркаеффом
2019.09.19 17:59
10
Фото
Макелеле стал тренером в «Челси»
2019.08.02 21:02
Макелеле может возглавить сборную ДР Конго
2019.07.25 09:37
2
Макелеле: «Пригрозил Роналдиньо отправить его в больницу, если он использует против меня свои финты из PlayStation»
2019.03.28 17:47
3
Макелеле: «Празднование голов Погба в виде танцев – неуважение к сопернику»
2018.12.31 18:06
21
Кейруш: «Реал» расстался с Макелеле, потому что его футболки не продавались в достаточном количестве»
2018.10.12 17:41
5
Фото
Макелеле вошел в тренерский штаб «Суонси»
2017.01.11 19:26
Макелеле: «Мне нравится Канте, но он вряд ли меня переплюнет»
2016.09.19 15:17
1
Макелеле расторг контракт с «Монако»
2016.06.06 18:06
Макелеле уходит из «Монако»
2016.06.05 20:38
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+