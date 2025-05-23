Макелеле рассказал, как пил водку с игроками сборной России

52-летний экс-полузащитник сборной Франции Клод Макелеле рассказал, как во время выступлений в «Сельте» общался с российскими одноклубниками Александром Мостовым и Валерием Карпиным.
– Мостовой и Карпин учили вас пить российский алкоголь, водку?
– Я и до них еe пробовал, но можно сказать, что они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку! И утвердили меня как достойного.
– И всe-таки, кто круче как игрок: Карпин или Мостовой?
– Два разных игрока! Не могу выбрать.
- Макелеле играл за «Сельту» вместе с Мостовым и Карпиным в 1998–2000 годах.
- В тот период оба россиянина регулярно выступали за национальную команду.
Источник: «Чемпионат»