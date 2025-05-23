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  • Макелеле рассказал, как пил водку с игроками сборной России

Макелеле рассказал, как пил водку с игроками сборной России

Сегодня, 14:34
2

52-летний экс-полузащитник сборной Франции Клод Макелеле рассказал, как во время выступлений в «Сельте» общался с российскими одноклубниками Александром Мостовым и Валерием Карпиным.

– Мостовой и Карпин учили вас пить российский алкоголь, водку?

– Я и до них еe пробовал, но можно сказать, что они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку! И утвердили меня как достойного.

– И всe-таки, кто круче как игрок: Карпин или Мостовой?

– Два разных игрока! Не могу выбрать.

  • Макелеле играл за «Сельту» вместе с Мостовым и Карпиным в 1998–2000 годах.
  • В тот период оба россиянина регулярно выступали за национальную команду.

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Россия Сельта Карпин Валерий Макелеле Клод Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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ilya-ilya-google
1748001145
Водочки для футбольной походочки
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Тинез Розоп
1748007119
Такова традиция...(водочка у нас это святое)
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