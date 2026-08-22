Мостовой раскрыл, кто из звезд мирового футбола поздравил его с 58-летием

Бывший спартаковец Александр Мостовой заявил, что несколько экс-футболистов «Реала» поздравили его с днем рождения.

Сегодня, 22 августа, Мостовому исполнилось 58 лет.

– Кто из известных людей поздравил? От кого больше ждали поздравлений?

– Не было такого, что не ожидал поздравлений. Все люди те, с кем я на связи. Очень много звонят и пишут журналисты, очень приятно.

Мне с утра поздравительные сообщения написали Клод Макелеле, Мичел Сальгадо, Кристиан Пануччи, Роберто Карлос, Густаво Лопес. Ну и свои ребята в России не забыли.

– Какое лучшее поздравление было у вас?

– Я до этого раньше никогда не праздновал день рождения. Такой я человек, что не люблю праздновать, поэтому не вспомню такого, что было прям лучшее поздравление.