Мостовой раскрыл, кто из звезд мирового футбола поздравил его с 58-летием

Бывший спартаковец Александр Мостовой заявил, что несколько экс-футболистов «Реала» поздравили его с днем рождения.
Сегодня, 22 августа, Мостовому исполнилось 58 лет.
– Кто из известных людей поздравил? От кого больше ждали поздравлений?
– Не было такого, что не ожидал поздравлений. Все люди те, с кем я на связи. Очень много звонят и пишут журналисты, очень приятно.
Мне с утра поздравительные сообщения написали Клод Макелеле, Мичел Сальгадо, Кристиан Пануччи, Роберто Карлос, Густаво Лопес. Ну и свои ребята в России не забыли.
– Какое лучшее поздравление было у вас?
– Я до этого раньше никогда не праздновал день рождения. Такой я человек, что не люблю праздновать, поэтому не вспомню такого, что было прям лучшее поздравление.
- Мостовой в прошлом году получил тренерскую лицензию категории A, которая позволяет работать помощником главного тренера в РПЛ.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы. В 2024 году проходил стажировку в «Динамо».
Источник: «Евро-футбол»