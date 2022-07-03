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    Кристиан Пануччи

    Тренер
    Имя Кристиан
    Фамилия Пануччи
    Гражданство Италия
    Дата рождения 12 апреля 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Албания 5 1 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.03.2019 Албания 0 : 2 Турция
    11.10.2019 Турция 1 : 0 Албания
    14.10.2019 Молдавия 0 : 4 Албания
    14.11.2019 Албания 2 : 2 Андорра
    17.11.2019 Албания 0 : 2 Франция
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