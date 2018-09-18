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    Экс-тренер сборной России подал в суд на президента Албании

    Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи подал в суд на президента этой страны Буяра Нишани за оскорбление и нанесение ущерба деловой репутации.

    В мае Албания в товарищеском матче уступила Косово со счетом 0:3. Нишани написал тогда в фейсбуке: «Браво, Косово! Пануччи – шарлатан, который разрушил все, что было построено».

    За эти слова Пануччи требует выплатить 100 тысяч евро.

    Итальянец, который с 2012 по 2014 год входил в тренерский штаб сборной России под руководством Фабио Капелло, возглавил сборную Албании в июле 2017 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2018 10:57
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