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Фабио Капелло
Фабио Капелло
Италия
18 июня 1946 (80)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Бывший тренер сборной России: «Месси – величайший из всех»
9 июля
8
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Овчинников рассказал, как в РФС ему предложили зарплату в 50 тысяч рублей
27 марта
1
Капелло пошутил над Роналдо
25 февраля
Капелло отказал Роналду в гениальности: «Криштиану нельзя сравнивать с Месси, Марадоной и Роналдо»
13 февраля
2
Капелло высказался о смерти Симоняна
2025.11.24 00:18
Капелло отказался возглавить «Спартак»
2025.11.01 11:34
9
Семин перечислил иностранных тренеров, принесших пользу российскому футболу
2025.10.21 12:20
6
Акинфеев – о Капелло в сборной России: «Карал просто нещадно»
2025.10.20 20:33
7
Капелло – о лучшем футболисте, которого тренировал: «Тусовался каждый день»
2025.10.12 18:50
2
Ибрагимович назвал четырех тренеров, изменивших современный футбол
2025.10.09 09:43
Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»
2025.08.14 14:33
1
Капелло ответил, кому вручил бы «Золотой мяч»
2025.06.18 17:17
2
Капелло оценил шансы Сафонова сместить Доннарумму в «ПСЖ»
2025.06.06 10:25
1
Определены виновные в провале России на ЧМ-2014
2025.06.05 17:08
4
Экс-тренер сборной России сказал, cмог бы Акинфеев стать легендой в европейском клубе
2025.04.10 12:51
1
Реакция Капелло на рекорд Дзюбы
2025.03.20 16:57
Гвардиола ответил на обвинения экс-тренера сборной России
2025.03.14 20:40
1
Капелло оценил рекорд Дзюбы двумя словами
2025.03.09 18:49
Капелло заявил, что Гвардиола навредил футболу
2025.03.09 15:26
3
Реакция Капелло на слова Роналду, что он самый совершенный футболист в истории
2025.03.06 21:57
2
Капелло назвал лучшего тренера в мире
2025.03.04 13:57
Капелло сравнил Месси и Ямаля
2025.03.03 18:06
1
Капелло предложил назначать на VAR бывших игроков
2025.02.13 10:53
1
Капелло прокомментировал старт карьеры Мбаппе в «Реале»
2024.12.28 12:49
1
Бывший тренер сборной России назвал Гвардиолу заносчивым и самонадеянным
2024.12.12 11:15
Стало известно, кто должен был возглавить сборную России вместо Капелло в 2012 году: «Контракт уже был подписан»
2024.12.11 16:14
2
Капелло ответил Павлюченко, назвавшему его «говнюком»
2024.10.31 16:29
9
Павлюченко – о бывшем тренере сборной России: «Как человек – говнюк такой!»
2024.10.27 14:37
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Тухель – третий иностранный тренер в истории сборной Англии
2024.10.16 14:14
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