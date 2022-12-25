Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Фабио Капелло
Главные новости
Реклама
Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
1
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
7
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
1
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
5
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
1
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
8
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
4
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
5
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
4
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
4
17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
2
17:47
Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
«ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов
17:25
Оффтоп
МОК ответил на письмо властей Великобритании с просьбой не допускать россиян на Олимпиаду-2024
2
17:22
Фото
Шарапова впервые появилась на публике после родов – сходила на вечеринку «Оскара»
2
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Фабио Капелло
Тренер
Имя
Фабио
Фамилия
Капелло
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 июня 1946
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Россия
2
1
0
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
31.03.2015
Россия
0 : 0
Казахстан
07.06.2015
Россия
4 : 2
Белоруссия
8 марта
15:42
Капелло назвал главный минус Миранчука
2
3 марта
17:49
Капелло ответил, смог ли Головин реализовать свой потенциал
13 февраля
12:48
Капелло оценил игру Хвичи в составе «Наполи»
1
12 февраля
17:12
Капелло поделился ожиданиями от европейской карьеры Кержакова
8 февраля
18:17
Капелло отреагировал на назначение Кержакова в «Кармиотиссу»
4 февраля
22:40
Капелло: «Миранчук – умный игрок. Он управляет командой»
3 февраля
12:35
Капелло считает Маркизио одним из лучших итальянцев, игравших в РПЛ
7
22 января
13:11
Капелло: «Многие клубы Серии А хотели бы видеть у себя Миранчука»
25 декабря 2022
00:15
«Сам виноват». Капелло – о ситуации с Роналду
1
24 декабря 2022
21:42
Капелло одним словом охарактеризовал поведение Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022
1
20:12
Капелло: «Понимаю отказ Дешама от Бензема»
23 декабря 2022
23:08
«Это странно». Капелло прокомментировал возможный переход РФС в Азию
3
16 декабря 2022
13:43
Капелло рассказал, что ждет от финала ЧМ-2022
8 декабря 2022
23:48
«Празднуем конец «тики-таки». Капелло – о вылете Испании с ЧМ-2022
2
29 ноября 2022
11:47
Канунников – о работе с Капелло на ЧМ-2014: «Сборной не хватало свободы. Чувствовалось напряжение и зомбированность»
1
12 октября 2022
01:33
Капелло объяснил, почему «Ювентус» проиграл «Маккаби»
26 сентября 2022
18:30
Капелло предположил, как Россия выступила бы на ЧМ-2022, если бы не отстранение
1
25 сентября 2022
11:12
Капелло: «Кассано доволен тем, что реализовал талант только на 50 процентов»
1
09:51
Капелло назвал двух игроков, которые воплощают футбольную красоту. Это защитники
24 сентября 2022
19:44
Капелло назвал, что для него красота в футболе
1
21 сентября 2022
15:07
Капелло прокомментировал недопуск сборной России на Евро-2024
20 сентября 2022
13:52
Капелло оценил шансы Карреры возглавить «Ювентус»
2
12 сентября 2022
17:02
Капелло оценил возможность проведения матча Россия – Италия
5
5 сентября 2022
09:18
Капелло пожелал Кокорину удачи на Кипре
31 августа 2022
08:12
Капелло: «Возможно, Захарян повторит успех Аршавина»
7
25 августа 2022
15:34
Капелло назвал россиянина, который способен заиграть в европейском топ-клубе
3
19 августа 2022
19:59
«Дело не в паспорте». Капелло объяснил, почему европейские клубы не покупают футболистов из России
1
17 августа 2022
18:19
Капелло: «Семак добился бы большого успеха в европейском гранде. Он мог бы возглавить «Ювентус»
26
12 августа 2022
09:46
Капелло заявил, что Миранчук способен стать лидером «Торино»
11 августа 2022
15:54
Капелло оценил переход Миранчука из «Аталанты» в «Торино»
1
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
09.06.2021 11:58
Сколько Черчесов зарабатывает в сборной России и как эта зарплата отличается от денег Слуцкого и Капелло
Основные данные.
19.06.2019 21:49
Кто такой новый тренер «Милана»: умница, ботаник, клон Сарри
Ждите развитие молодежи и мало звезд.
8
10.06.2019 19:53
Помните Тейшейру? Он уехал в Китай за деньгами, а теперь думает о гражданстве и игре за эту сборную
Скоро он сыграет за сборную.
20.12.2018 18:35
Как сейчас дела у Капелло, Адвоката и Хиддинка
Они изменили российский футбол, а теперь почти ушли на пенсию.
7
28.03.2018 14:10
Как сейчас дела у Капелло? Он снова зарабатывает и увольняется
Теперь Фабио выгнали из Китая.
20
29.09.2017 23:45
Китай отказывается от звезд и меняет правила. Что там сейчас происходит?
Как дела у наших знакомых, почему китайцы не любят Тевеса и сколько теперь получает Фабио Капелло.
13
11.06.2017 20:00
«Барса» заплатит 100 миллионов за Верратти. Кубок конфедераций покажут в России. Дайджест событий дня
«Ростов» может арендовать пятерых игроков «Зенита». «Барселона» дает 100 миллионов за Верратти. Российские телеканалы покажут Кубок конфедераций в полном объеме. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
6
15.04.2017 15:40
«Мы здесь не для бизнеса». Что нужно знать о продаже «Милана» китайцам
Сильвио Берлускони 31 год возглавлял «Милан», но в последнее время перестал вкладываться в команду. Теперь у клуба новые владельцы, которые долгое время держались в тени. «Бомбардир» рассказывает все самое главное о состоявшейся сделке. Существуют опасения, что дела «Милана» станут еще хуже.
6
11.11.2016 16:15
Албания, Эстония, Катар и еще 4 страшных обидчика сборной России
После вчерашнего ужаса в Катаре «Бомбардир» вспоминает 1:3 от албанцев, поражение в Грузии, автогол Ковтуна с Исландией и другие кошмарные неудачи России в играх со слабыми соперниками.
4
04.09.2016 17:01
Большой Сэм вступает в игру. Как дебютировали в Англии до Эллардайса
Сегодня Сэм Эллардайс проведет свой первый официальный матч в качестве главного тренера сборной Англии. «Бомбардир» вспоминает, как сложились дебютные игры для его предшественников.
05.08.2016 20:38
Бердыев? Капелло? Романцев? Выбираем «Спартаку» нового тренера
Аленичев уволен, а слухов, как обычно, очень много. «Бомбардир» предлагает выбрать «Спартаку» подходящего тренера.
15
08.07.2016 12:00
Почему Арсен Венгер должен работать в сборной Англии
Британские журналисты уверены, что первый номер в списке кандидатов на тренерское место сборной Англии − Арсен Венгер. «Бомбардир» объясняет, почему это будет правильным выбором.
24.03.2016 21:30
Натхо намерен покинуть ЦСКА. Ушел из жизни Йохан Кройфф. Дайджест событий дня
Джонсону дали шесть лет тюрьмы. Капелло не будет работать с Италией. Кержаков хочет вернуться в «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
10
15.03.2016 15:02
«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина
«Суперталант», «суперигрок», «фантастический» и «выдающийся» футболист. Лестные эпитеты в адрес самого обсуждаемого игрока России до сих пор не редкость. «Бомбардир» выделяет главные цитаты известных иностранных футболистов и специалистов об Александре Кокорине.
18
08.03.2016 23:40
Китайцы предложили Руни 100 миллионов в год. Капелло отверг предложение «Милана». Дайджест событий дня
«Манчестер Юнайтед» не намерен приглашать Моуринью. «Бенфика» лишилась основного вратаря перед игрой с «Зенитом». Фернандеса не хотят видеть в сборной России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
Предыдущая
1
2
3
Следующая
03.09.2017 12:53
«После карьеры хотел бы поработать моряком». Откровения невезучего Зенитовца.
Размышляем об одном из самых когда-то перспективном, но невезучем полузащитнике Зенита.
28.03.2017 15:11
Что завтрашние газеты напишут о матче Россия – Бельгия
Во вторник сборная России проведет очередной товарищеский матч и откроет для себя стадион «Фишт» в Сочи. Блог «Бескрайний нападающий» уже изучил завтрашнюю прессу и предлагает обзор самых интересных текстов.
27.12.2016 19:05
Денис Хрустальный. Почему надо забыть про Черышева
Вчера Черышеву исполнилось 26 лет. За это время воспитанник «Реала» провел только один полноценный сезон на взрослом уровне. Травмы могут поставить крест на амбициях Дениса и наших надеждах.
5
31.08.2016 14:00
Укус Полоза. Зачем форвард «Ростова» нужен сборной
Полоз может коснуться мяча считанное число раз. Порой вообще забываешь, что он на поле. А потом Дмитрий получает мяч на грани офсайда и решает судьбу матча. Это совершенно не похоже на тот футбол, в который играют Смолов, Дзюба или Кокорин.
16
17.07.2016 15:50
Он в летнюю ночь. Выбираем нового тренера сборной России
Блог «Бескрайний нападающий» рассказывает о трех главных кандидатах на пост тренера сборной России.
5
21.06.2016 18:00
Бытие Леонида в сборной России: лишь вопросы без ответов
Откровенно провальное выступление российской команды на Евро-2016 заставило-таки сказать то, что давно просилось наружу.
12
21.06.2016 16:12
Смывайся!
-
05.02.2016 15:53
Как хорошо вы знаете факты о сборной России?
Эрудит-тест для болельщиков сборной России от "Футбол в стиле Ретро".
7
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение