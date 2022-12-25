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    Фабио Капелло

    Тренер
    Имя Фабио
    Фамилия Капелло
    Гражданство Италия
    Дата рождения 18 июня 1946
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Россия 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.03.2015 Россия 0 : 0 Казахстан
    07.06.2015 Россия 4 : 2 Белоруссия
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