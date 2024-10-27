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  • Павлюченко – о бывшем тренере сборной России: «Как человек – говнюк такой!»

Павлюченко – о бывшем тренере сборной России: «Как человек – говнюк такой!»

27 октября 2024, 14:37
5

Роман Павлюченко критически высказался о Фабио Капелло, который тренировал сборную России с 2012 по 2015 год.

– Это был отстой. На первый сбор он меня вызвал, я с ним потренировался, мы сыграли одну игру. На следующий сбор он меня не вызвал.

Как раз уже подходили Кокорин, Смолов. Он на них ставил уже акцент. И я понимал, что, по-моему, надо заканчивать со сборной.

Уже молодые подходят, уже состав поменялся. Я понимал, что надо уходить. И все, я принял решение, что я ухожу.

Честно, я и не хотел… Почему-то я по одному вызову в сборную понял, что Капелло – не тот тренер, с кем я хочу общаться. Он такой был… Очень тяжелый. Для меня он говнистый был.

Это тот тренер, который общается с 11 футболистами, которые играют, а остальные для него не существуют. И я понимал, что нет…

Та сборная, в которой я был в 2008-м, коллектив, друг за друга – я хотел вот этого. А то, что происходило при Капелло… И сразу и результат такой. Вот вам разница между Гусом [Хиддинком] и Капелло, хотя что тот великий, что этот.

– При Капелло как будто сборная вообще потеряла душу, энергию.

– Он когда был в «Роме», я очень много читал интервью футболистов. Тот же Кассано говорил о нем очень плохо. Да, тренер, может, великий, результат давал, но как человек – говнюк такой!

И очень много футболистов о нем так говорили. И вот я, пообщавшись какой-то короткий период с ним, я понял, что нам не по пути.

– У нас он и результат не дал, по большому счету.

– Он ничего не дал. Понты! Много писали, сколько ему тут платили денег. Гус [Хиддинк] приезжал в Россию не зарабатывать, я так видел и почему-то уверен. Гус приезжал сюда работать, сделать хорошую команду, стать любимцем страны.

А Капелло приехал сюда из-за денег. Много об этом и писали, и говорили. Ему наплевать было на команду. Это то, что я увидел. То, что мне показалось.

Может быть, это не так, я ошибаюсь. Но я так увидел. Считаю, что он приехал сюда тупо заработать деньги, а на результат ему было вообще пофигу. Поэтому я сразу объявил, что я ухожу. Понял, что дальше нам не по пути.

  • При Капелло сборная России не вышла из группы на ЧМ-2014.
  • РФС платил итальянскому тренеру 7 млн евро в год без учета бонусов.

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Источник: ютуб-канал Станислава Роженькова
Россия. Премьер-лига Россия Павлюченко Роман Капелло Фабио
Комментарии (5)
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zigbert
1730037351
Было бы все по другому если бы Капелло взял Павлюченко в сборную. Таких речей от него вряд ли можно было услышать.
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alefreddy
1730040479
может и так но времени много прошло а интервью сейчас
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Garrincha58
1730042183
Да к нам много варягов приезжало подзаработать сами себя так поставили. И вообще зачем они все нам нужны? Такая большая страна, а не можем тренеров найти при Союзе вроде справлялись, а сейчас моду взяли для маленьких команд и то иноземцев выписываем типа Слишковичей или Артигов с Иличами даже в ФНЛе иностранцы работают. Цирк да и только
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TOMSON
1730111087
Вообще на годы Капелло выпало негласное отстранение Аршавина и конфликт Денисова в Зените. Удивительно, спустя годы можно даже признать его тренерское время для сб России удачным. Как никак с такими проблемами и на ЧМ поехали опередив в группе Португальцев. В то время так не казалось.
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