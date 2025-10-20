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  • Акинфеев – о Капелло в сборной России: «Карал просто нещадно»

Акинфеев – о Капелло в сборной России: «Карал просто нещадно»

20 октября 2025, 20:33
7

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о дисциплине в сборной России при Фабио Капелло.

  • Итальянец возглавлял национальную команду с 2012 по 2015 год.
  • При нем россияне не вышли в плей-офф ЧМ-2014.

«Фабио Капелло, который возглавил сборную в июле 2012 года, был иконой итальянской моды. Да и вообще – иконой. «Милан», «Реал Мадрид», «Рома», «Ювентус», сборная Англии… Послужной список говорил сам за себя.

На первом месте у итальянца стояла просто-таки драконовская дисциплина. Нельзя было прийти на завтрак, обед или ужин в тапочках, даже если у тебя были больные сбитые пальцы, синие ногти и распухшие щиколотки. Ты должен был замотать это пластырями, в обязательном порядке надеть носки, кроссовки, спортивную форму, причем непременно одинаковую.

Все в шортах – значит, и ты в шортах. Если майки белые, то они должны у всех быть белыми и отутюженными. Сесть за стол ты должен не когда тебе захочется, а в строго отведенное время. И встать из-за стола – тоже.

Если кто в глубине души и пытался поиронизировать над Капелло, это быстро прекратилось. Мы прошли отбор на чемпионат мира в Бразилию, проиграв Португалии, но по очкам опередив ее и выйдя из группы с первого места. После этого уже как-то все поверили, что в подготовке мелочей не бывает, а сам Фабио всегда прав, какие бы действия он ни совершал.

Выходя на поле, ни один футболист не имел права сесть на мяч – за это Капелло карал просто нещадно. Одного из зенитовских игроков убрал за это с тренировки прямо на чемпионате мира. Иногда он, конечно же, перегибал палку в своих требованиях, но возражать никто не пытался. Все-таки авторитет тренера реально подавлял.

До прихода Фабио в сборную мы никогда не летали на игры в цивильных костюмах. Но перед поездкой в Бразилию Капелло настоятельно потребовал, чтобы в костюмах были все – нам их специально пошили в Италии. Так мы и летели 15 часов – в пиджаках и галстуках.

В Фабио даже близко не было той надменности, которая отличала Адвоката, но дисциплина и пунктуальность были для него непреложной вещью.

В отношении чемпионата мира Капелло часто повторял, что основная задача команды в Бразилии – поднабраться игрового опыта к домашнему чемпионату мира 2018, но при этом считал, что мы должны дойти до четвертьфинала.

Но случились две ничьих – с Кореей и Алжиром, мы уступили Бельгии, пусть и с минимальным счетом, и не сумели выйти в плей-офф», – написал Акинфеев в своей автобиографической книге, которая появится в продаже 6 ноября.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Капелло Фабио
Комментарии (7)
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mihail200606
1760984744
Да толку то...игорешу бы покарал за хлопание ладошами в матче с корейцами..
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Боцман59rus
1760985369
_ эти два матча ты завалил, дырявая легенда
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