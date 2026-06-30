Реакция Акинфеева на желание ЦСКА подписать нового вратаря

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о том, что в команде может появиться новый голкипер.

За последние недели появлялись слухи об интересе армейцев к Максиму Бориско («Балтика»), Александру Дегтеву («Сочи») и Никите Медведеву («Пари НН»).

«Новости о возможных трансферах не читаю, не захожу на спортивные сайты, особенно российские. А если захожу, вижу пожелания поскорее закончить карьеру.

Мне в моeм возрасте нет смысла кого-то бояться. Если клуб сочтeт нужным, возьмeт и вратаря, и любого другого игрока. Всe решается в конкуренции. Я этого не боюсь», – заявил Акинфеев.