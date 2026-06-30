Реакция Акинфеева на желание ЦСКА подписать нового вратаря

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о том, что в команде может появиться новый голкипер.
За последние недели появлялись слухи об интересе армейцев к Максиму Бориско («Балтика»), Александру Дегтеву («Сочи») и Никите Медведеву («Пари НН»).
«Новости о возможных трансферах не читаю, не захожу на спортивные сайты, особенно российские. А если захожу, вижу пожелания поскорее закончить карьеру.
Мне в моeм возрасте нет смысла кого-то бояться. Если клуб сочтeт нужным, возьмeт и вратаря, и любого другого игрока. Всe решается в конкуренции. Я этого не боюсь», – заявил Акинфеев.
- Игорь всю карьеру провел в ЦСКА.
- Голкипер отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
- В начале июня с 40-летним футболистом продлили контракт еще на год.
Источник: «Чемпионат»