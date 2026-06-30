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  • Реакция Акинфеева на желание ЦСКА подписать нового вратаря

Реакция Акинфеева на желание ЦСКА подписать нового вратаря

30 июня, 19:39
7

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о том, что в команде может появиться новый голкипер.

За последние недели появлялись слухи об интересе армейцев к Максиму Бориско («Балтика»), Александру Дегтеву («Сочи») и Никите Медведеву («Пари НН»).

«Новости о возможных трансферах не читаю, не захожу на спортивные сайты, особенно российские. А если захожу, вижу пожелания поскорее закончить карьеру.

Мне в моeм возрасте нет смысла кого-то бояться. Если клуб сочтeт нужным, возьмeт и вратаря, и любого другого игрока. Всe решается в конкуренции. Я этого не боюсь», – заявил Акинфеев.

  • Игорь всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Голкипер отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
  • В начале июня с 40-летним футболистом продлили контракт еще на год.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (7)
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1782839171
Слава богу, не исказили привычно.Зачёт,Ю так и сказал во время второго тайма.Интересный был разговор, интереснее товарняка.
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Цугундeр
1782841460
Это эрекция, а не реакция..
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BRO_football
1782844583
Из всех троих нормальный только из Балтики. А дырки из Сочи и Пари НН оставляйте Спартаку, Зениту и всем остальным желающим клубам
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Good_win_ФКСМ
1782912214
СМИ: За последние недели появлялись слухи об интересе армейцев к Максиму Бориско («Балтика»), Александру Дегтеву («Сочи») и Никите Медведеву («Пари НН»). Дыркофей: А как же я??? я же лучше их... я пусть и старый, пусть постоянно делаю ляпы, но я же свой, родной!!!
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