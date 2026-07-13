Ледяхов назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул

Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос о том, будет ли «Краснодар» фаворитом в чемпионской гонке.

– Нет. У нас понятно, кто фаворит. «Краснодар» никогда не являлся главным претендентом на чемпионство. Сперцян ушел, никого толком не взяли – в этом плане ослабли. А «Зенит» взял футболистов. «Краснодару» будет сложно, но они все равно остаются претендентами на тройку.

– У «Спартака» нет трансферов. На что могут рассчитывать, они конкурент «Зениту»?

– Думаю, да. Концовка нас убедила, выиграли кубок, были хорошие матчи именно этим составом. Может, надо взять одного-двух человек. Но все равно они будут главными конкурентами «Зениту» в борьбе за чемпионство.