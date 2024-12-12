Бывший тренер сборной России назвал Гвардиолу заносчивым и самонадеянным

Бывший главный тренер сборной России, «Реала», «Милана», «Ювентуса» и «Ромы» Фабио Капелло высказался о негативных чертах главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола – великий тренер, но он слишком заносчив и самонадеян.

Иногда он даже терял трофеи, потому что хотел доказать, что побеждает он, а не игроки. Поэтому он оставлял ключевых игроков вне важных матчей.

По моему мнению, это была попытка отобрать внимание и заслуги у своей команды», – сказал Капелло.

В последних 10 матчах «Манчестер Сити» потерпел 7 поражений при 1 победе и 2 ничьих.

53-летний Гвардиола в ноябре продлил контракт с «горожанами» на два года. Теперь его соглашение с клубом действует до лета 2027-го.

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