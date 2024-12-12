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    • Бывший тренер сборной России назвал Гвардиолу заносчивым и самонадеянным

    Бывший тренер сборной России назвал Гвардиолу заносчивым и самонадеянным

    Бывший главный тренер сборной России, «Реала», «Милана», «Ювентуса» и «Ромы» Фабио Капелло высказался о негативных чертах главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    «Гвардиола – великий тренер, но он слишком заносчив и самонадеян.

    Иногда он даже терял трофеи, потому что хотел доказать, что побеждает он, а не игроки. Поэтому он оставлял ключевых игроков вне важных матчей.

    По моему мнению, это была попытка отобрать внимание и заслуги у своей команды», – сказал Капелло.

    • В последних 10 матчах «Манчестер Сити» потерпел 7 поражений при 1 победе и 2 ничьих.
    • 53-летний Гвардиола в ноябре продлил контракт с «горожанами» на два года. Теперь его соглашение с клубом действует до лета 2027-го.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Football Italia

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    12.12.2024 11:15
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    Комментарии (1)
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    1733992686
    Ждём оценки Капелло Гвардиолой.Думаю,она будет не менее жёсткой и справедливой.Каков Гвардиола,мы знаем только понаслышке,а Капелло "нюхали и кушали"...
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