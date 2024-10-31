Капелло ответил Павлюченко, назвавшему его «говнюком»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на слова Романа Павлюченко о себе.

Бывший нападающий охарактеризовал итальянца так: «Как человек – говнюк такой!»

«Нет такого тренера, который нравился бы каждому футболисту.

Что отвечу на его слова? Ничего, меня они не волнуют», – сказал Капелло.