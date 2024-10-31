Капелло ответил Павлюченко, назвавшему его «говнюком»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на слова Романа Павлюченко о себе.
- Бывший нападающий охарактеризовал итальянца так: «Как человек – говнюк такой!»
«Нет такого тренера, который нравился бы каждому футболисту.
Что отвечу на его слова? Ничего, меня они не волнуют», – сказал Капелло.
- При Капелло сборная России не вышла из группы на ЧМ-2014.
- РФС платил итальянскому тренеру 7 млн евро в год без учета бонусов.
- Он возглавлял национальную команду с 2012 по 2015 год.
Источник: «Советский спорт»