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Капелло ответил Павлюченко, назвавшему его «говнюком»

31 октября 2024, 16:29
9

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на слова Романа Павлюченко о себе.

«Нет такого тренера, который нравился бы каждому футболисту.

Что отвечу на его слова? Ничего, меня они не волнуют», – сказал Капелло.

  • При Капелло сборная России не вышла из группы на ЧМ-2014.
  • РФС платил итальянскому тренеру 7 млн евро в год без учета бонусов.
  • Он возглавлял национальную команду с 2012 по 2015 год.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Павлюченко Роман Капелло Фабио
Комментарии (9)
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...уефан
1730382447
...говнюк тот, кто влил слова Павлюченко в уши Капелло и ждал его реакции, чтобы хайпонуться...
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andrei-sarap-yandex
1730382925
если игроки говнюки не значит что тренер говнюк....на поле играют футболисты а не тренер......тренер без игроков никто.. а футболисты без тренера это СИЛА
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Cleaner
1730387210
Что ДОН может еще ответить неблагодарному игрочишке? Наш Президент Владимир Владимирович Путин не так давно сказал, что "кто как обзывается - тот так и называется". К Павлюченко это относится на 100 процентов. Говнюк...
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PushkaStrashnaya
1730388520
Россия - Англия. Рома 2 : Руни 1
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Garrincha58
1730389948
Слуцкий же давно говаривал, кто есть г...но
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Опорник1984
1730399719
Гусс наше всё. А остальное приходящее и уходящее.
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