Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Овчинников рассказал, как в РФС ему предложили зарплату в 50 тысяч рублей

Овчинников рассказал, как в РФС ему предложили зарплату в 50 тысяч рублей

Вчера, 09:43
1

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал о своем опыте работы в штабе национальной команды при Фабио Капелло.

– Мне позвонила Элизабет Бартоше, попросила помочь. К Фабио, говорит, не смог приехать какой-то итальянец, а тебя Капелло знает, ты в сборной уже работал. Я приехал, пообщался с Фабио.

– Сразу химия?

– Нет. Поначалу Капелло был настроен жестковато: «Не лезешь туда, сюда…» «Да не вопрос, – отвечаю, – не полезу».

– А дальше?

– С Фабио мы ударили по рукам. Приезжаю в РФС и слышу: «Получать будешь 50 тысяч рублей».

– Серьезно?

– Абсолютно. Говорю – даже при моем альтруизме это просто неуважение. А в ответ: «Мы же не знаем, какого уровня вы тренер». – «Я самый лучший, который только может быть. Да и не вам меня оценивать. Все, до свидания». Встаю и ухожу. Вызывают второй раз: «Сумма будет другая. Простите, мы не совсем поняли ситуацию». Тоже копейки, но уже побольше.

– 100 тысяч?

– Неважно. Фабио сказал: «Да подписывай, потом разберемся».

– Вы же до поры были единственным россиянином в штабе?

– Да. Как-то сидим за столом большой компанией – Фабио, его ассистенты и я. Зашел разговор о лицензиях. Пануччи: «У меня вообще нет». Гальбьяти: «У меня лицензия B». Капелло ко мне поворачивается: «А у тебя какая?» – «Pro». Он р-раз – меняется в лице. Добавляю: «Я главным тренером работал. Учился, все стадии прошел». С того момента отношение изменилось.

– Из-за лицензии?

– Для итальянцев это показатель. Если у тебя Pro – все, разговор на равных. Капелло стал со мной даже по тактике советоваться. Вскоре сменили мне должность тренера вратарей на помощника. Мы с Фабио остались в очень хороших отношениях. Видимо, не пургу ему советовал.

– Пануччи был классным защитником. А оказался вздорным человеком.

– Это их дело, итальянцев. Но жизнь показала – весь штаб бросил Фабио в России, уехали. Остались Семак, Симутенков и я.

  • Капелло руководил сборной России с 2012 по 2015 годы. Сообщалось, что в целом за это время он получил около 40 миллионов евро.
  • Овчинников был тренером в национальной команде до 2016 года.
  • С 24 ноября 2025 года – директор академии «Локомотива».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Капелло Фабио Овчинников Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1774619978
нормально так капелло гаспрем постриг на 13 лямов в год, семак нервно курит в сторонке со своими тремя после стольких чемпионств
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 