Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Кисляк сказал, чем его удивили футболисты Мали: «В РПЛ таких игроков не встретишь»

Кисляк сказал, чем его удивили футболисты Мали: «В РПЛ таких игроков не встретишь»

1 апреля, 01:14
7

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк впечатлен антропометрией игроков национальной команды Мали.

  • Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.
  • Россия и Мали сыграли впервые.
  • На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.
  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

«Было много потерь, но моменты были, нужно было выигрывать. У нас не было недооценки и задачи сыграть на ноль. Мы играем больше на атаку. Обидно, эту игру мы могли забирать

Промах Облякова с пенальти? Он тоже человек и имеет право на это.

Единственное, что выделялось в сборной Мали, – это высокий рост, таких игроков в РПЛ не встретишь«, – сказал Кисляк.

Еще по теме:
Круговой и Кисляк поздравили Акинфеева с 40-летием 2
Игнашевич объяснил, почему у Кисляка и Батракова будет сложный первый сезон в Европе 2
Кисляк рассказал о странном инциденте в метро: «Мужчина встал передо мной и начал расстегивать рубашку» 6
Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига ЦСКА Мали Россия Кисляк Матвей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1775016630
Промах Облякова с пенальти? Он тоже человек и имеет право на это..... Токарь Сидоров с Уралмаша человек и имеет право на ошибку... Бездарность. Безответственность. Похренизм.
Ответить
BlackMurder34
1775018272
Жалко людей, что за это отвалили денег, хотя по большому счету , как были днищем так и остались!!! Вам просто сборную чего надо, вернее какого квартала с Саранска, чтоб вы просто забивали?
Ответить
biber.ru
1775019357
Надо расти, Матвей!
Ответить
Garrincha58
1775021142
Кривоногому кто дал пробить????
Ответить
Правдоруб100
1775024867
Карпина надо гнать из тренеров! У самого совести нет подать в отставку, так что там в федерации думают???!!!! Слить все матчи командам с которыми любой клуб премьер лиги и даже часть ФНЛ справится НА РАЗ!!!! Позор Карпину, позор спортивным функционерам!!!!!!
Ответить
ScarlettOgusania
1775028603
а если бы приехал первый состав сборной Мали, а не третий, и наваляли нашим "сборникам", что бы тогда говорили в интервью наши захваленные футболёры..?))
Ответить
Plyash
1775039302
Матвеюшка , кашку манную надо утром кушать , а на ночь рыбий жир пить .
Ответить
Главные новости
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
8
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
3
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:15
2
⚡️ Кубок России. «Спартак» выбил «Зенит» из Пути регионов, победив в серии пенальти
Вчера, 23:02
134
Все новости
Все новости
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
1
Шалимов прокомментировал голевую ошибку Сафонова
3 апреля
2
Шомуродов ответил, способна ли сборная Узбекистана победить Россию
3 апреля
2
ВидеоМбаппе отобрал капитанскую повязку сборной Франции у Канте в день его 35-летия
2 апреля
8
Юран оценил мартовские матчи сборной России
2 апреля
1
Орлов: «Лишь один игрок сборной России соответствовал международному уровню в матче с Мали»
1 апреля
5
Мостовой прокомментировал ничью в матче Россия – Мали
1 апреля
5
Колосков удручен игрой сборной России в матче с резервом Мали
1 апреля
5
Анчелотти – Модричу: «У тебя нет бразильского дедушки?»
1 апреля
Пономарев сделал неожиданный вывод по итогам матча Россия – Мали
1 апреля
7
Лепсая похвалил сборную России за матч с Мали: «Отбились!»
1 апреля
Тренер Мали: «Сборная России входит в топ-8 лучших в Европе»
1 апреля
12
Кисляк сказал, чем его удивили футболисты Мали: «В РПЛ таких игроков не встретишь»
1 апреля
7
Тренер сборной Мали прокомментировал ничью с Россией
1 апреля
Товарищеские матчи. Англия проиграла Японии, Испания не смогла победить Египет и другие результаты
1 апреля
1
Лапочкин проанализировал пенальти в пользу сборной России в матче с Мали
31 марта
3
Радимов дал совет игрокам сборной России после ничьей с Мали
31 марта
4
Быстров обратился к Карпину после безголевой ничьей в матче Россия – Мали
31 марта
8
Обляков высказался о незабитом пенальти в матче с Мали
31 марта
1
Карпин – о нулевой ничьей с Мали: «У меня только одна претензия»
31 марта
5
Головин прокомментировал ничью в матче Россия – Мали
31 марта
1
Глушенков – о ничьей с Мали: «Несильно расстроены, ничего страшного»
31 марта
9
Реакция Губерниева на безголевую ничью сборных России и Мали
31 марта
6
Стал известен стартовый состав России на матч с Мали: 31 марта 2026
31 марта
3
Орлов – о сборной России: «Есть вещи, которые меня просто раздражают»
31 марта
8
Экс-игрок сборной России – о матче с Мали: «Ничего фешенебельного мы не увидим»
31 марта
Генич высказался о демотивации сборной России
31 марта
1
Тренер сборной Португалии ответил на вопрос о завершении карьеры Роналду
31 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 