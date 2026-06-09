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Мбаппе вошел в топ-10 по числу матчей за сборную Франции

Сегодня, 14:28

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе провел 98-й матч за сборную Франции.

В понедельник он поучаствовал в товарищеской встрече с Северной Ирландией (3:1).

По числу матчей в составе французской национальной команды Мбаппе вошел в топ-10, опередив Лорана Блана, Карима Бензема и Биксанта Лизаразю (все – по 97).

  1. Уго Льорис (145)
  2. Лилиан Тюрам (142)
  3. Оливье Жиру (137)
  4. Антуан Гризманн (137)
  5. Тьерри Анри (123)
  6. Марсель Десайи (116)
  7. Зинедин Зидан (108)
  8. Патрик Виейра (107)
  9. Дидье Дешам (103)
  10. Килиан Мбаппе (98)

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Источник: Transfermarkt
Товарищеские матчи. Сборные Испания. Примера Реал Северная Ирландия Франция Мбаппе Килиан
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