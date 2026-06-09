Мбаппе вошел в топ-10 по числу матчей за сборную Франции

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе провел 98-й матч за сборную Франции.
В понедельник он поучаствовал в товарищеской встрече с Северной Ирландией (3:1).
По числу матчей в составе французской национальной команды Мбаппе вошел в топ-10, опередив Лорана Блана, Карима Бензема и Биксанта Лизаразю (все – по 97).
- Уго Льорис (145)
- Лилиан Тюрам (142)
- Оливье Жиру (137)
- Антуан Гризманн (137)
- Тьерри Анри (123)
- Марсель Десайи (116)
- Зинедин Зидан (108)
- Патрик Виейра (107)
- Дидье Дешам (103)
- Килиан Мбаппе (98)
Источник: Transfermarkt