Стало известно, почему спартаковец Ливай пропустит игру Россия – Тринидад и Тобаго

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг объяснил отсутствие в составе на товарищеский матч с Россией нападающего «Спартака» Ливая Гарсии.

«К сожалению, у Гарсии семейные проблемы, он не сможет приехать. Мы не уверены, что наши болельщики доедут до матча, но они есть у Гарсии, думаю, что они придут поддержать команду», – сказал Кинг.