Стало известно, почему спартаковец Ливай пропустит игру Россия – Тринидад и Тобаго

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг объяснил отсутствие в составе на товарищеский матч с Россией нападающего «Спартака» Ливая Гарсии.
«К сожалению, у Гарсии семейные проблемы, он не сможет приехать. Мы не уверены, что наши болельщики доедут до матча, но они есть у Гарсии, думаю, что они придут поддержать команду», – сказал Кинг.
- Россия примет Тринидад и Тобаго во вторник, 9 июня, в Калининграде на «Ростех Арене».
- Начало матча – в 20:00 по московскому времени.
- 31 мая Ливай пропустил товарищескую встречу с Южной Кореей (0:5).
Источник: ТАСС