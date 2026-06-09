Тренер Узбекистана Каннаваро прокомментировал поражение от Нидерландов

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро оценил итог товарищеского матча против Нидерландов (1:2).

– Думаю, мы смогли показать много положительных моментов. Даже после того, как счeт стал 1:0, мы не потеряли порядок на поле и свою «линию». Продолжили действовать как команда и боролись до конца.

Играть против национальных сборных такого уровня непросто. Но в игре своей команды я увидел много положительных моментов.

Нам нужны именно такие матчи. Потому что, когда выходишь на поле против таких соперников, всегда чему-то учишься и набираешься опыта. В целом, я доволен матчем.

– Об игре в обороне.

– В футбол невозможно играть без ошибок. Это абсолютно нормально. Наша задача – помогать футболистам максимально сокращать количество таких ошибок. Но, честно говоря, в игре в обороне я увидел больше положительных моментов, чем ошибок.

– О состоянии футболистов.

– Мы начали подготовку больше месяца назад, а наши легионеры присоединились к команде позже.

Несмотря на это, я уверен, что мы проделали хорошую работу в плане физической подготовки. Конечно, есть ещe вопросы, связанные с некоторыми футболистами, которые нам нужно решить, и мы продолжим над ними работать.