Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - ТТ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер Узбекистана Каннаваро прокомментировал поражение от Нидерландов

Тренер Узбекистана Каннаваро прокомментировал поражение от Нидерландов

Сегодня, 08:24

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро оценил итог товарищеского матча против Нидерландов (1:2).

– Думаю, мы смогли показать много положительных моментов. Даже после того, как счeт стал 1:0, мы не потеряли порядок на поле и свою «линию». Продолжили действовать как команда и боролись до конца.

Играть против национальных сборных такого уровня непросто. Но в игре своей команды я увидел много положительных моментов.

Нам нужны именно такие матчи. Потому что, когда выходишь на поле против таких соперников, всегда чему-то учишься и набираешься опыта. В целом, я доволен матчем.

– Об игре в обороне.

– В футбол невозможно играть без ошибок. Это абсолютно нормально. Наша задача – помогать футболистам максимально сокращать количество таких ошибок. Но, честно говоря, в игре в обороне я увидел больше положительных моментов, чем ошибок.

– О состоянии футболистов.

– Мы начали подготовку больше месяца назад, а наши легионеры присоединились к команде позже.

Несмотря на это, я уверен, что мы проделали хорошую работу в плане физической подготовки. Конечно, есть ещe вопросы, связанные с некоторыми футболистами, которые нам нужно решить, и мы продолжим над ними работать.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Узбекистана попала в одну группу с Португалией, Колумбией и ДР Конго.
  • Это первый ЧМ для Узбекистана.

Еще по теме:
Сборной Узбекистана устроили строгий досмотр в Нью-Йорке 9
Товарищеский матч. Узбекистан на 97-й минуте упустил ничью с Нидерландами 2
Определена вероятность выигрыша Узбекистаном группы на ЧМ-2026 3
Источник: телеграм-канал «Новости футбола»
Товарищеские матчи. Сборные Чемпионат мира Узбекистан Нидерланды Каннаваро Фабио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена
11:18
«Спартак» предложит 4 миллиона за игрока «Локо»
10:31
11
«Крылья Советов» обязали продать трех игроков
10:05
1
«Локо» планирует продать игроков на 40-50 миллионов, чтобы выжить
09:33
6
«Спартак» – главный претендент на форварда «Локо»
09:05
1
Гусев прокомментировал увольнение из «Динамо»
08:43
1
Товарищеский матч. Испания в Мексике обыграла Перу (3:1)
08:18
Побег Юрана из Хабаровска, вариант для Дзюбы в РПЛ, новый тренер «Акрона» и другие новости
01:54
Аленичев посоветовал «Спартаку» усилить четыре позиции и продать легионера
01:29
11
ВидеоСборной Узбекистана устроили строгий досмотр в Нью-Йорке
01:20
17
Все новости
Все новости
Тренер Узбекистана Каннаваро прокомментировал поражение от Нидерландов
08:24
Товарищеский матч. Испания в Мексике обыграла Перу (3:1)
08:18
Товарищеский матч. Франция победила Северную Ирландию благодаря хет-трику Олисе
00:06
1
Товарищеский матч. Узбекистан на 97-й минуте упустил ничью с Нидерландами
Вчера, 23:52
3
Спартаковец Умяров пропустит матч Россия – Тринидад и Тобаго: известна причина
Вчера, 22:39
7
Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»
Вчера, 20:17
2
Стало известно, почему спартаковец Ливай пропустит игру Россия – Тринидад и Тобаго
Вчера, 19:50
Эриксен впервые прокомментировал новый приступ во время матча
Вчера, 19:40
1
Модрич повторил достижение Месси на уровне сборных
Вчера, 15:37
Тюкавин тремя словами описал дебютанта сборной России Ибрагимова
Вчера, 14:27
1
Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена
Вчера, 08:51
4
Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена
Вчера, 00:31
1
Леау объяснил драку в матче с Чили
Вчера, 00:17
Товарищеский матч. Экс-спартаковец принес Хорватии победу над Словенией (2:1)
7 июня
1
Реакция Шевченко на приступ Эриксена
7 июня
1
Врач сборной Дании сделал заявление о приступе Эриксена
7 июня
Сборная Дании отчиталась о состоянии потерявшего сознание Эриксена
7 июня
⚡️ Переживший остановку сердца Эриксен потерял сознание в матче с Украиной
7 июня
7
Миранчук – о дебютанте сборной России: «Чувствуется уровень»
7 июня
Названы артисты, которые выступят перед матчем Россия – Тринидад и Тобаго
7 июня
3
Товарищеские матчи. Аргентина и Бразилия победили соперников
7 июня
Товарищеский матч. Англия с трудом победила другого участника ЧМ-2026 (1:0)
7 июня
Товарищеский матч. Германия победила хозяев ЧМ-2026 (2:1)
6 июня
Товарищеский матч. Португалия переиграла Чили (2:1) в матче с дракой и удалениями
6 июня
Товарищеский матч. Игроки РПЛ забили в игре Армения – Казахстан (1:1)
6 июня
В матче Португалия – Чили двух игроков удалили за драку
6 июня
2
Реакция Канчельскиса на дебют игрока «Манчестер Юнайтед» за сборную России
6 июня
Алексей Миранчук исполнил мечту в матче с Буркина-Фасо
6 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 