Мостовой ответил, заслуженно ли Месси и Роналду поехали на ЧМ-2026

Александр Мостовой высказался об участии Криштиану Роналду и Лионеля Месси в предстоящем чемпионате мира.

Португальцу в феврале исполнился 41 год, аргентинец во время турнира отметит 39-й день рождения.

«До момента, когда Месси выиграл чемпионат мира, все кричали, что ему не хватает этого трофея. Что вы несете? Величайший футболист на планете Земля. Восемь «Золотых мячей». Вопрос отпадает сам собой.

Как может мешать Роналду? Он в 41 год забивает больше, чем многие за свою 20-летнюю карьеру.

Люди в 40 и 41 год играют на таком уровне… Многие в их возрасте уже не только бегать, но и ходить не могут. Счастье, что эти люди 20 с лишним лет играют на высочайшем уровне.

Иметь в команде Роналду – привилегия. Месси я бы брал, даже если бы он играть не захотел.

Хорошо, что Лионель Скалони – футбольный человек, прошел футбольную жизнь. Сказал: «Ребят, если Месси скажет «буду играть», значит, он будет играть, скажет «не буду» – не будет играть».

Месси сам должен решать, как и Роналду», – считает Мостовой.