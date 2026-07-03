Полицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре

Между делегацией сборной Египта и сотрудником полиции Далласа произошел конфликт.

Египетская команда прибыла в Техас на матч 1/16 финала ЧМ-2026 с Австралией и заселилась в отель, где ее ждали болельщики.

Полузащитник Трезеге фотографировался с мальчиком, когда к ним хотел присоединиться директор сборной Ибрагим Хассан – бывший футболист и брат-близнец главного тренера команды Хоссама Хассана.

В этот момент к Хассану подошел сотрудник полиции Далласа и оттолкнул его. За директора сборной вступился один из представителей египетского штаба, после чего полицейский повысил голос и начал громко кричать: «Back off! Back off!» («Назад! Назад!»). Между сторонами завязалась перепалка.

В ходе конфликта полицейский потянулся к кобуре, однако доставать табельное оружие ему не пришлось. Инцидент был быстро урегулирован и не имел никаких последствий.