Радимов сказал, когда Роналду закончит карьеру

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил, когда Криштиану Роналду закончит карьеру.

«Его задача – добить до тысячи. Как быстро это произойдет, непонятно, но после этого он закончит.

Для того, чтобы попасть на следующий чемпионат мира, ему четыре года нужно поддерживать себя в форме и играть в какой‑то команде. Надо это самому Роналду? Четыре года ходить на тренировки, чтобы над тобой уже начали смеяться?» – сказал Радимов.

Сейчас у Роналду 977 голов в официальных матчах.

41-летний нападающий сейчас играет на чемпионате мира-2026 за сборную Португалии. Он забил три мяча.

В 1/8 финала португальцы сыграют с Испанией. Встреча пройдет 6 июля.

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