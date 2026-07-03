Радимов сказал, когда Роналду закончит карьеру

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил, когда Криштиану Роналду закончит карьеру.
«Его задача – добить до тысячи. Как быстро это произойдет, непонятно, но после этого он закончит.
Для того, чтобы попасть на следующий чемпионат мира, ему четыре года нужно поддерживать себя в форме и играть в какой‑то команде. Надо это самому Роналду? Четыре года ходить на тренировки, чтобы над тобой уже начали смеяться?» – сказал Радимов.
- Сейчас у Роналду 977 голов в официальных матчах.
- 41-летний нападающий сейчас играет на чемпионате мира-2026 за сборную Португалии. Он забил три мяча.
- В 1/8 финала португальцы сыграют с Испанией. Встреча пройдет 6 июля.
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Источник: «Матч ТВ»