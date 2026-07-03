Быстров объяснил, почему ему не нравится ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров признался, что ему не нравится чемпионат мира-2027.

«Мне не нравится чемпионат мира. Пока что какие-то безвольные матчи, неинтересно. Еще много пауз – водопои убили футбол.

Судейство? Как было, так и остается. Их тяжело понять. Месси они не удаляют, а в таком же эпизоде другому футболисту дают красную карточку. Как обычно, можно пообсуждать», – сказал Быстров.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.

Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Впервые в турнире участвуют 48 команд.

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