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Быстров объяснил, почему ему не нравится ЧМ-2026

Вчера, 18:40
18

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров признался, что ему не нравится чемпионат мира-2027.

«Мне не нравится чемпионат мира. Пока что какие-то безвольные матчи, неинтересно. Еще много пауз – водопои убили футбол.

Судейство? Как было, так и остается. Их тяжело понять. Месси они не удаляют, а в таком же эпизоде другому футболисту дают красную карточку. Как обычно, можно пообсуждать», – сказал Быстров.

  • Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.
  • Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.
  • Впервые в турнире участвуют 48 команд.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Быстров Владимир
Комментарии (18)
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Император 1
1783093370
Тут не поспоришь
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Спартач80
1783094682
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров признался, что ему не нравится чемпионат мира-2027. ================================================================== Он про хоккей походу.
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Vitaga
1783094967
на самом деле удивительно интересный чемпионат. нет прежних пауз с затягиванием времени на валяние игроков изображающих травму. нет пауз у вратарей с вводом мяча нет пауз при вбрасывании и заменах. смотреть стало динамичней. и много интересных матчей.
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Юбиляр
1783096886
Не согласен с Быстровом - уже были интересные матчи, а ведь это только 1/16 - всё САМОЕ интригующее и зрелищное только впереди !!!
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Бумбраш
1783097758
Тупой быстрик
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BuenosArgentina
1783099047
Он в основном прав, матчи скучные потому-что качество футбола ужасное, глобализм убил национальный футбол, только некоторые команды выкладываются и показывают неплохой футбол, остальные отбывают номер, Германия играла хуже Факела в РПЛ прошлом сезоне, да к тому же дырка в воротах , наш Оренбург и Крылья смотрятся не хуже Нидерландов, много лет назад ждали чемпионат мира с придыханием, потому надеялись что-там увидим чудо: Ван Бастен, Зико, Зидан, Платини, Роналдиньо, Маттеус, Дель Пьеро, Буффон, Пирло, Баджио, сейчас никого , ноль, ВАР нужно просто поменять правила , водопой нужно убирать, смешно просто
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pasha-ansh@mail.ru
1783101172
с водопоем это пиндосы грёбаные придумали для них реклама важнее игры после этих пауз игра команд меняется в худшую сторону
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FFR
1783101429
Очень даже интересный чемпионат.
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Paulchess
1783109591
ЧМ 2027. Браво
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