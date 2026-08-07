Колосков выявил клуб РПЛ, который разваливается

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ситуации в «Локомотиве».

У команды в первых двух турах РПЛ одно очко.

В 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России «Локо» проиграл дома в серии пенальти ЦСКА.

«Локомотив» тренирует Михаил Галактионов.

– Дмитрий Баринов сказал, что «Локомотив» разваливается, а люди бегут из команды. Согласны с мнением Дмитрия, или тут ничего кроме личной обиды?

– Его там никто не обижал, с Бариновым в «Локомотиве» считались, он был лидером, поэтому обид на команду быть не может. Я не знаю, что происходит внутри «Локомотива» и не хочу выглядеть прогнозистом. Мне жалко, что «Локомотив» разваливается. Была хорошая команда с поставленной игрой, на них приятно было смотреть.

А сейчас она может превратиться в то, во что превратились «Крылья», из которых косяками уходили футболисты. Мы можем потерять хорошую, самобытную команду.