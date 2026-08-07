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Колосков выявил клуб РПЛ, который разваливается

7 августа, 09:23
5

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ситуации в «Локомотиве».

  • У команды в первых двух турах РПЛ одно очко.
  • В 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России «Локо» проиграл дома в серии пенальти ЦСКА.
  • «Локомотив» тренирует Михаил Галактионов.

Дмитрий Баринов сказал, что «Локомотив» разваливается, а люди бегут из команды. Согласны с мнением Дмитрия, или тут ничего кроме личной обиды?

– Его там никто не обижал, с Бариновым в «Локомотиве» считались, он был лидером, поэтому обид на команду быть не может. Я не знаю, что происходит внутри «Локомотива» и не хочу выглядеть прогнозистом. Мне жалко, что «Локомотив» разваливается. Была хорошая команда с поставленной игрой, на них приятно было смотреть.

А сейчас она может превратиться в то, во что превратились «Крылья», из которых косяками уходили футболисты. Мы можем потерять хорошую, самобытную команду.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Колосков Вячеслав
Комментарии (5)
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1786087031
Так и Колосков на фоне Дюкова теперь выглядит образцом руководителя РФС!
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АКС-74У
1786088425
А вот зачем Локо увел Салтыкова из Крыльев, увел, а играть не дает?
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vrozmayev
1786090449
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Давид59
1786097725
"Я не знаю, что происходит внутри «Локомотива»". Зачем ему тогда вопросы задавать и, тем более, писать "выявил"?
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