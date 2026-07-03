Роналду оценил сборную Испании перед матчем в 1/8 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026, назвав соперника претендентом на победу в турнире.

«Таков футбол. Мы знаем, что Испания – один из кандидатов на победу в чемпионате мира. Это будет сложная игра, но мы будем готовы. Мы хорошо их знаем.

Чемпионаты мира – это всегда сложно. Наша цель состоит в том, чтобы продвигаться дальше, мы будем двигаться от матча к матчу и посмотрим, что получится», – сказал Роналду.