Новое восхваление Роналду от Моргана

Пирс Морган, британский журналист и телеведущий, оценил выступление Криштиану Роналду, нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра», на чемпионате мира-2026.

«Выступление «сбитого летчика» Роналду на чемпионате мира на данный момент: 3 гола, 2 награды лучшему игроку матча, единственный футболист, забивавший на шести разных чемпионатах мира, самый возрастной игрок, забивший в стадии плей-офф ЧМ. Приятно видеть, как Криштиану снова заставляет критиков проглотить их горькие слова», – написал Морган.

Журналист иронично обыграл прозвище «сбитый летчик» (washed-up hasbeen), которое использовали критики Роналду перед турниром.

На ЧМ-2026 португалец забил три мяча и дважды признавался лучшим игроком встречи, а также стал первым футболистом в истории, отличившимся на шести разных мировых первенствах.

В 1/8 финала Португалия сыграет с Испанией.

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