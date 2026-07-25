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  • Мостовой – о тренере ЦСКА: «На бровке стоял парень – никто его не знает»

Мостовой – о тренере ЦСКА: «На бровке стоял парень – никто его не знает»

25 июля, 13:20
13

Александр Мостовой отреагировал на победу ЦСКА над «Балтикой».

  • Армейцы одержали волевую победу со счетом 2:1 в 1-м туре РПЛ.
  • Московская команда начала сезон под управлением главного тренера Дмитрия Игдисамова.

«Ничего не удивило, я говорил, что, скорее всего, ЦСКА выиграет, даже предполагал, что счет будет 2:1. ЦСКА просто сильнее, подбор футболистов сильнее, плюс дома играли. А «Балтика» потеряла основного защитника и нападающего в том году.

Это лишний раз подчеркивает, что играют футболисты. Кто бы что ни рассказывал – играют футболисты. В футболе давным‑давно все придумано. Это лишний раз подчеркивает: на бровке у ЦСКА стоял парень – никто его не знает, но футболисты играют и выиграли. Так же в принципе, как и с другим», – сказал Мостовой.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий Мостовой Александр
Комментарии (13)
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Цугундeр
1784975761
)) Ну подари ему шубу с царского плеча, да Шапку МоноСаха, сразу все узнавать начнут..) Хотя, такую дурканутую харю вряд ли подаришь.. Это благоприобретённое.. за двадцать лет безделья.)
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...уефан
1784976222
...задолбал ты, Саня, своей однообразной хренью...
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baggio80
1784976347
Он хоть тренирует а вы александр только говорите а на деле не чего даже и не показали как тренер
Ответить
biber.ru
1784976722
Тебя все знают, но ты на бровке не стоишь, а стал бы, то по твоей логике, ничего не изменилось бы. Оставайся, Саш, футболистом или футбольным человеком, как тебе удобнее.
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Snek
1784979889
Теперь на каждую неудачу ЦСКА, этот пропоица будет говорить, что это из-за того, что Игдисамов нефутбольный человек. Когда его уже в дурку положат?
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каа
1784980576
На бровке у ЦСКА стоял главный тренер...а обсуждают это те кто хуже него... А те кто лучше него- им не до него...
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Феликс Михайлов
1784980801
Зачем публикуют высказывания этого дебила.
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Интерес
1784982725
Так Талалаев давно сказал, что его жена и Мостовой могут любой клуб тренировать! НАмёка многие читающие это утверждение не поняли. А Мостовой издёвку решил пропустить мимо ушей.Или тоже не ахти...
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BykAs
1784986755
Он смотрит по телевизору, его знают все, но он не на бровке- завидуй молча!
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Vitaga
1784994525
зато многие знают Мостового..как болтуна и он никому не нужен
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