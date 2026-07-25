Мостовой – о тренере ЦСКА: «На бровке стоял парень – никто его не знает»

Александр Мостовой отреагировал на победу ЦСКА над «Балтикой».

Армейцы одержали волевую победу со счетом 2:1 в 1-м туре РПЛ.

Московская команда начала сезон под управлением главного тренера Дмитрия Игдисамова.

«Ничего не удивило, я говорил, что, скорее всего, ЦСКА выиграет, даже предполагал, что счет будет 2:1. ЦСКА просто сильнее, подбор футболистов сильнее, плюс дома играли. А «Балтика» потеряла основного защитника и нападающего в том году.

Это лишний раз подчеркивает, что играют футболисты. Кто бы что ни рассказывал – играют футболисты. В футболе давным‑давно все придумано. Это лишний раз подчеркивает: на бровке у ЦСКА стоял парень – никто его не знает, но футболисты играют и выиграли. Так же в принципе, как и с другим», – сказал Мостовой.