Сборная России – лучшая в плей-офф ЧМ по одному из показателей

Сборная России продолжает удерживать лидерство в рейтинге самых неожиданных результатов плей-офф ЧМ (с 1998 года).
Речи идет о встрече 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании (1:1, победа России по пенальти).
По данным Elo (авторитетный математический рейтинг), та встреча набрала 301 балл – с отрывом опередив ничью между Коста-Рикой и Нидерландами на ЧМ-2014 в Бразилии.
В топ-3 также находится и еще один матч нашей сборной – против Хорватии (2:2) на том же чемпионате мира-2018 в России.
- Сейчас российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. После этого российские клубы не играли четыре сезона еврокубков подряд и пропустят пятый.
- Ранее сообщалось, что в РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»