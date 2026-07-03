Роналду отпраздновал победу над Хорватией с тысячами фанатов под окнами

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отпраздновал победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией (2:1) вместе с болельщиками.

После финального свистка тысячи фанатов собрались у отеля португальцев в Торонто. 41-летний Роналду вышел на балкон, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Капитан национальной команды приветствовал толпу и жестами заводил ее, а в ответ трибуны у отеля взорвались скандированиями: «Португалия!» и «Криштиану Роналду!»