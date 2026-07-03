Роналду отпраздновал победу над Хорватией с тысячами фанатов под окнами

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отпраздновал победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией (2:1) вместе с болельщиками.
После финального свистка тысячи фанатов собрались у отеля португальцев в Торонто. 41-летний Роналду вышел на балкон, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Капитан национальной команды приветствовал толпу и жестами заводил ее, а в ответ трибуны у отеля взорвались скандированиями: «Португалия!» и «Криштиану Роналду!»
- 41-летний португалец реализовал пенальти на 68-й минуте.
- Для него это 3-й гол на турнире. Также это его первый в карьере гол в матчах плей-офф чемпионатов мира.
- Роналду был признан лучшим игроком встречи.
- Его заменили на Рубена Невеша на 81-й минуте при счете 1:1.
Источник: Спортс''