Комментарий Роналду после победы над Хорватией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об игре 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией (2:1).
«Сегодня нам предстояло узнать, что такое страдание. Мы должны научиться страдать, чтобы выиграть турнир такого масштаба.
Это был очень интересный матч для зрителей. Мы немного контролировали игру в первом тайме, а второй был более хаотичным. Они забили, мы немного занервничали, но случился эмоциональный прорыв, когда мы забили пенальти.
После этого игра пошла легче. У нас по-прежнему были трудности, но таков этот турнир, мы должны двигаться дальше», – сказал Роналду.
- 41-летний португалец реализовал пенальти на 68-й минуте. Для него это 3-й гол на турнире.
- Роналду был признан лучшим игроком встречи.
- Его заменили на Рубена Невеша на 81-й минуте при счете 1:1.
Источник: A Bola