Комментарий Роналду после победы над Хорватией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об игре 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией (2:1).

«Сегодня нам предстояло узнать, что такое страдание. Мы должны научиться страдать, чтобы выиграть турнир такого масштаба.

Это был очень интересный матч для зрителей. Мы немного контролировали игру в первом тайме, а второй был более хаотичным. Они забили, мы немного занервничали, но случился эмоциональный прорыв, когда мы забили пенальти.

После этого игра пошла легче. У нас по-прежнему были трудности, но таков этот турнир, мы должны двигаться дальше», – сказал Роналду.