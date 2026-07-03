В субботу, 4 июля, пройдут три матча плей-офф. Два из них – заключительные встречи 1/16 финала: Аргентина сыграет с Кабо-Верде, а Колумбия – с Ганой. Кроме того, стартует 1/8 финала: Канада встретится с Марокко. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
4 июля, суббота
Аргентина – Кабо-Верде
- Начало матча: 1:00
- 1/16 финала
- Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Колумбия – Гана
- Начало матча: 4:30
- 1/16 финала
- Стадион: «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Канада – Марокко
- Начало матча: 20:00
- 1/8 финала
- Стадион: «NRG Стэдиум» (Хьюстон)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»