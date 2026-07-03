В субботу, 4 июля, пройдут три матча плей-офф. Два из них – заключительные встречи 1/16 финала: Аргентина сыграет с Кабо-Верде, а Колумбия – с Ганой. Кроме того, стартует 1/8 финала: Канада встретится с Марокко. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

4 июля, суббота

Аргентина – Кабо-Верде

Начало матча: 1:00

1/16 финала

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами)

Трансляция: «Кинопоиск»

Колумбия – Гана

Начало матча: 4:30

1/16 финала

Стадион: «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Канада – Марокко