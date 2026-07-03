Роналду высказался об уходе из сборной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает незначимым в данный момент вопрос о своем будущем в национальной команде.

Португальцы победили Хорватию (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Будущее Криштиану не имеет значения прямо сейчас. Я расскажу...

У меня будет время после победы или поражения, я поговорю с моей семьей и приму лучшее решение. Я больше не принимаю решений сгоряча, все делается спокойно. А теперь надо насладиться сегодняшним моментом», – сказал Роналду.

Ранее сестра игрока Катя Авейру предположила, что форвард завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026: «Это его последний танец, насколько я знаю».