Роналду высказался об уходе из сборной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает незначимым в данный момент вопрос о своем будущем в национальной команде.
Португальцы победили Хорватию (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.
«Будущее Криштиану не имеет значения прямо сейчас. Я расскажу...
У меня будет время после победы или поражения, я поговорю с моей семьей и приму лучшее решение. Я больше не принимаю решений сгоряча, все делается спокойно. А теперь надо насладиться сегодняшним моментом», – сказал Роналду.
Ранее сестра игрока Катя Авейру предположила, что форвард завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026: «Это его последний танец, насколько я знаю».
- Голы у Португалии забили Криштиану Роналду с пенальти на 68-й минуте и Гонсалу Рамуш на 90+4-й. У Хорватии отличился Иван Перишич на 53-й.
- Роналду был признан лучшим игроком встречи.
- Его заменили на Рубена Невеша на 81-й минуте при счете 1:1.
Источник: A Bola