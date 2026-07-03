Тренер сборной Хорватии раскритиковал судейство после вылета от Португалии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил недовольство работой судей в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Португалией (1:2).
«Очень плохое судейство. Ни одного фола в нашу пользу. Это было плохое судейство, но Хорватия проиграла, и мы не имеем права много говорить. Извините», – заявил Далич.
Специалист также заявил, что считает незаслуженным вылет своей команды с турнира.
«Особенно во втором тайме мы играли лучше. Создали много моментов, играли лучше, однако пропустили два гола. Эмоции зашкаливают. Мне не на что жаловаться – парни боролись, старались, но…
У нас было много хороших моментов, чтобы забить второй гол. Это тяжело переварить сейчас. Мы не заслуживали вылет с чемпионата мира, играли на равных с Португалией», – приводит слова Далича Jutarnji list.
- На 13-й добавленной минуте ко второму тайму Йошко Гвардиол забил гол, но главный арбитр норвежец Эспен Эскос после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича.
- Голы у Португалии забили Криштиану Роналду с пенальти на 68-й минуте и Гонсалу Рамуш на 90+4-й. У Хорватии отличился Иван Перишич на 53-й.